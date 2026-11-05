МЖКР Ингушетии проводит акцию «Уроки мужества» для школьников 

Очередное тематическое занятие было проведено для семиклассников многопрофильного лицея сельского поселения Али-Юрт Назрановского района. Экскурсовод Хава Мальсагова рассказала школьникам о вкладе ингушского народа в Победу в Великой Отечественной войне, о мужестве земляков, защищавших Родину на фронте, и о подвигах, навсегда вошедших в историю.

В центре внимания оказались судьбы известных уроженцев Ингушетии: героев ВОВ Ахмеда Мальсагова, Ширвани Костоева, Мурада Оздоева, Руслана Гудантова, Умат-Гирея Барханоева, Абдулы Цороева и Асият Тутаевой.

Отдельно школьникам рассказали об Асият Тутаевой — первой ингушской женщине-враче, получившей ученую степень кандидата медицинских наук. С началом войны она добровольно ушла на фронт, возглавила бактериологическую лабораторию военно-полевого госпиталя и оказывала помощь раненым на нескольких фронтах. В 1943 году ей присвоили звание майора медицинской службы. В октябре 1944 года она погибла, оставаясь верной воинской присяге.

В ходе занятия ребята также узнали о 255-м кавалерийском полке и боевом пути ингушских воинов. Как напомнили организаторы акции, 57 уроженцев республики в годы ВОВ были представлены к званию Героя Советского Союза.

Такие встречи помогают школьникам не только узнавать исторические факты, но и осмысливать личный вклад земляков в общую Победу. Сохранение памяти о героях, их мужестве и самоотверженности остается важной частью патриотического воспитания молодежи.