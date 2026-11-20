В рамках второго этапа программы, которая осуществляется при содействии Внешторгбанка и благотворительного фонда «ВТБ-Страна», учреждение культуры получило около миллиона рублей. Средства будут направлены на реализацию проекта под названием «Музей, который светится историей», сообщили газете «Ингушетия» в правительстве региона.

Суть проекта заключается в разработке и внедрении комплексной системы наружного освещения музейного здания. Благодаря современному архитектурному освещению внешний вид учреждения станет более выразительным в вечернее время, что не только повысит его эстетическую привлекательность, но и создаст более комфортные условия для посетителей и сотрудников.

Музей, основанный в 1972 году, по праву считается одним из ключевых культурных центров республики. Его фонды насчитывают свыше 15 тысяч экспонатов.

Цель вышеназванного конкурса: способствовать сбережению историко-культурного достояния регионов, модернизировать музейную инфраструктуру, внедрять инновационные технологии и делать культурные объекты более доступными для широкой аудитории.

В кабинете министров республики поздравили сотрудников музея с достижением, отметив, что подобные инициативы играют важную роль в сохранении исторической памяти, распространении знаний о национальном наследии и воспитании интереса к истории родного края.