ЖКХ

А снег идет...

Жители Магаса жалуются, что в городе не убирают снег после обильного снегопада

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Впервые за всю зиму в Ингушетии выпал первый продолжительный снег, жители региона этому обрадовались, и соцсети заполнили фотографии с хештегами #снегувИнгушетиибыть. Коммунальщики населенных пунктов республики естественно начали уборку снега, кто-то раньше, кто-то позже, но ЖКХ Магаса к уборке снега, видимо, приступать не особо торопится.

Не считая, что второстепенные улицы города в послеобеденное время не убраны от снега, так еще не расчищены дороги, не убран снег во дворах, а также в скверах и парках. Другими словами, создается впечатление, что в городе коммунальщики работают только возле комплекса правительственных зданий на проспекте Идриса Зязикова, и то не везде.

Так, согласно пункту 24 постановления Правительства РФ городские власти обязаны при толщине снега больше 20 мм сгребать его к обочинам вместе с удалением наледи и каждые 2 часа подметать дорожки, по которым в течение часа проходит до 100 пешеходов.

Это центральный проспект, снег идет со вчерашнего вечера. Фотографии сделаны 24 января в послеобеденное время, то есть по этой дорожке уже прошли сотни людей, которые направляются на пятничный Джума намаз в городскую мечеть или на обеденный перерыв.

Как отмечает местный житель Яхья Оздоев, в городе раньше стабильно убирали снег, а этой зимой в этот первый снег приходится самому расчищать себе дорожку, от чего снег западает в обувь.

«Я уже десять минут иду по проспекту Зязикова, и, сказать честно, ноги уже мокрые, хоть моя обувь довольно высокая. Тут уже час дня, дети возвращаются со школы, а улицы, центральные аллеи до сих пор не убраны. Дороги, как мы видим, также не убраны, а также на дорожную поверхность не посыпали ни реагенты, ни песок», — говорит Оздоев.

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