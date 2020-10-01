Теперь городские власти взялись за украшение и благоустройство прибрежной территории, которую не обновляли практически с середины 90-х годов прошлого века. Благоустройство прибрежной зоны в рамках нацпроекта «Комфортная городская среда» идет полным ходом силами строительной фирмы «Чистый город».

Так, качественной брусчаткой покрыто уже 90% пешеходных дорожек, следом намечено строительство детских площадок, создание малых архитектурных форм (установка эстетичных урн, скамеек, фонарных столбов и т. д.). Не забыли строители и о любителях велосипедной езды: специально для них расширили центральную дорожку.

«В общем, после завершения благоустройства, надеемся, прибрежная территория назрановского пруда с новой силой начнет притягивать к себе жителей и гостей культурной столицы Ингушетии, по-прежнему оставаясь любимым местом отдыха и досуга для всех возрастных категорий», — сообщило главное печатное издание мэрии города.

На днях в администрации Назрани обсудили вопросы об экологическом восстановлении городского пруда. В совещании приняли участие депутаты городского совета, представители мэрии, члены общественного и молодежного советов города. Инициатором встречи стало Министерство природных ресурсов и экологии РИ, контролирующее ход работ на водном объекте.

Более подробно о проведенной работе по восстановлению пруда рассказал подрядчик Магомед-Амин Дениев. Сейчас на объекте ожидается проведение биотехнических работ по посадке многолетних трав. Этот этап работ станет завещающим на объекте. Посадка кустарниковой растительности и посев трав предусмотрены по всей западной и южной сторонам пруда. По проекту зеленая полоса шириной 4 м будет состоять из двух рядов кустарников. Общая протяженность зеленой полосы — 823 м, площадь — 3292 кв. м.

Напомним, в результате восстановительных работ удалось увеличить площадь зеркала пруда с 16 га до 20 га. Всего вывезено 204 тыс. куб. м донных отложений, а 19,5 тыс. кв. м береговой полосы покрыты георешеткой. Ниже зеркала воды они засыпаны щебнем, а выше — растительным грунтом. Экологические условия проживания улучшены для 4550 человек.

До реабилитации качество воды по результатам лабораторных анализов составляло класс «4б — грязный». Выполненные мероприятия позволили достигнуть класса «2а — слабо загрязненный».

Стоит отметить, что национальным проектом «Экология» финансируется лишь экологическое восстановление водного объекта, в проектно-сметную документацию благоустройство прилегающей территории не входит. Однако подрядчик, осуществляющий экологическое восстановление пруда, в соответствии с договоренностью с Минприроды Ингушетии принял на себя часть работ по благоустройству территории. Все остальные работы будут выполнены местной администрацией.

Пруд в Назрани уникален тем, что является местом обитания во время миграции для 15 видов водных и околоводных птиц, по большей части занесенных в Красную книгу России. Пруд — любимый зеленый уголок горожан. Возле него расположена небольшая парковая зона отдыха, куда люди приходят провести выходные целыми семьями: насладиться тишиной, покататься на лодках или просто порыбачить.