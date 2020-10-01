Любимое место отдыха горожан
Власти Назрани взялись за благоустройство прибрежной территории городского пруда после его экологической реабилитации
После масштабной экологической реабилитации знаменитый назрановский пруд обрел новую жизнь. Напомним, что эти работы велись в рамках реализации федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» и нацпроекта «Экология». По нацпроекту городу удалось получить на возрождение водоема более 150 миллионов рублей.
Теперь городские власти взялись за украшение и благоустройство прибрежной территории, которую не обновляли практически с середины 90-х годов прошлого века. Благоустройство прибрежной зоны в рамках нацпроекта «Комфортная городская среда» идет полным ходом силами строительной фирмы «Чистый город».
Так, качественной брусчаткой покрыто уже 90% пешеходных дорожек, следом намечено строительство детских площадок, создание малых архитектурных форм (установка эстетичных урн, скамеек, фонарных столбов и т. д.). Не забыли строители и о любителях велосипедной езды: специально для них расширили центральную дорожку.
«В общем, после завершения благоустройства, надеемся, прибрежная территория назрановского пруда с новой силой начнет притягивать к себе жителей и гостей культурной столицы Ингушетии, по-прежнему оставаясь любимым местом отдыха и досуга для всех возрастных категорий», — сообщило главное печатное издание мэрии города.
На днях в администрации Назрани обсудили вопросы об экологическом восстановлении городского пруда. В совещании приняли участие депутаты городского совета, представители мэрии, члены общественного и молодежного советов города. Инициатором встречи стало Министерство природных ресурсов и экологии РИ, контролирующее ход работ на водном объекте.
Более подробно о проведенной работе по восстановлению пруда рассказал подрядчик Магомед-Амин Дениев. Сейчас на объекте ожидается проведение биотехнических работ по посадке многолетних трав. Этот этап работ станет завещающим на объекте. Посадка кустарниковой растительности и посев трав предусмотрены по всей западной и южной сторонам пруда. По проекту зеленая полоса шириной 4 м будет состоять из двух рядов кустарников. Общая протяженность зеленой полосы — 823 м, площадь — 3292 кв. м.
Напомним, в результате восстановительных работ удалось увеличить площадь зеркала пруда с 16 га до 20 га. Всего вывезено 204 тыс. куб. м донных отложений, а 19,5 тыс. кв. м береговой полосы покрыты георешеткой. Ниже зеркала воды они засыпаны щебнем, а выше — растительным грунтом. Экологические условия проживания улучшены для 4550 человек.
До реабилитации качество воды по результатам лабораторных анализов составляло класс «4б — грязный». Выполненные мероприятия позволили достигнуть класса «2а — слабо загрязненный».
Стоит отметить, что национальным проектом «Экология» финансируется лишь экологическое восстановление водного объекта, в проектно-сметную документацию благоустройство прилегающей территории не входит. Однако подрядчик, осуществляющий экологическое восстановление пруда, в соответствии с договоренностью с Минприроды Ингушетии принял на себя часть работ по благоустройству территории. Все остальные работы будут выполнены местной администрацией.
Пруд в Назрани уникален тем, что является местом обитания во время миграции для 15 видов водных и околоводных птиц, по большей части занесенных в Красную книгу России. Пруд — любимый зеленый уголок горожан. Возле него расположена небольшая парковая зона отдыха, куда люди приходят провести выходные целыми семьями: насладиться тишиной, покататься на лодках или просто порыбачить.