На «выходе» же получается черт те что! Изумляет, однако, что мы сами, потом мучаемся от суженных улиц, лишенных привычных для нормальных городов и сел тротуаров, тянущихся параллельно.

Эта проблема поднималась и на еженедельном совещании, прошедшем в администрации Назрани под председательством мэра Урусхана Евлоева. Вернее, обсуждали возможные варианты расширения участка (улица Южная), прилегающего к политехническому колледжу с тем, чтобы протянуть там тротуар. В данное же время, упомянутый участок улицы, сдавленной с двух сторон фундаментами, скорее напоминает улицы испанской Памплоне, где проводят смертоносный фестиваль Сан-Фермин и, где гибнут не только быки, бегущие по узкой улице в сторону арены, но и отчаянные экстремалы. Нехватки в экстремалах у нас, как известно, нет. Они же, порой, заменяют и быков.

По словам градоначальника с просьбой расширить дорогу к нему обратились учащиеся учебного заведения. В ходе прений выяснилось, что данная проблема имеет долгую историю, что никто из местных жителей, «выползших» со своими фундаментами, практически, на дорогу не намерен уступать и «пяди земли», что у всех имеются правоустанавливающие документы.

Не возымели действия и, призывы к совести, благоразумию, сообщалось, что устроителям наиболее вопиющей «ползучей аннексии» городские власти предлагали вариант выкупа у них земельных участков, от чего те отказались. Как бы то ни было, участники совещания выразили твердое намерение «выправить улицу». Как? Очень просто. Подчеркивалось, что т. н. правоустанавливающие документы у хозяев, прилегающих к улице земельных участков, априори не могут быть законными с таким букетом явных нарушений. А значит, любой гражданский суд признает их нарушающими градостроительные нормы.