«В интернете появились фотоснимки мусорных баков, переполненных бытовыми отходами. Данная контейнерная площадка расположена на улице Осканова возле одного из многоквартирных домов. Налицо грубое нарушение компанией «Экосистема» взятых на себя обязательств», — отметил Осканов.

По его словам, на протяжении двух последних месяцев муниципальные власти активизировали усилия по улучшению санитарного состояния города. Есть зримые позитивные изменения в этом направлении, которые необходимо закрепить.

«Однако, как мы видим, в общественном восприятии указанные результаты нивелируются провалами работы со стороны уполномоченной на вывоз твёрдых коммунальных отходов организации. Именно из-за того, что региональный оператор ООО «Экосистема» не обслуживает частный сектор, жителям приходится ставить мусорные пакеты на центральных улицах города, что не соответствует ни санитарным нормам, ни городскому порядку», — пояснил он.

Осканов заявил, что неоднократно проводил совещания с представителями «Экосистемы». Судя по тому, что пользователи социальных сетей жалуются на несвоевременный вывоз мусора, руководство мэрии вынуждено принять дополнительные меры для наведения порядка в городе. Подобные случаи нарушений станут поводом для разбирательства с представителями регионального оператора по обращению с отходами, анализа их работы на территории муниципального образования.

Ранее газета «Ингушетия» сообщала, что в июне 2018 года конкурсная комиссия Минстроя Ингушетии по итогам рассмотрения заявки присвоила ООО «Экосистема» статус регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) сроком на 10 лет. С ним заключено соответствующее соглашение.

В Ингушетии разработана электронная территориальная схема переработки отходов, утверждена региональная программа и нормативы накопления ТКО. В республике действует официально зарегистрированный современный полигон твердых бытовых отходов (ТБО) площадью 10 гектаров, который расположен в Сунже. Он включен в государственный реестр размещения отходов согласно приказу Минприроды РФ от 9 января 2018 года. За 2015 и 2016 годы в регионе ликвидировано около 120 крупных и мелких свалок.

В конце минувшего года представители Минприроды республики раскритиковали работу упомянутой компании, заявив, что с ней в ближайшее время через суд будет расторгнуто соглашение по вывозу мусора из-за нарушений условий контракта. Поводом для принятия такого решения послужило множество жалоб, а также существенные нарушения в рамках заключенного соглашения.

Минприроды подберет нового регионального оператора, возможно, их будет несколько по республике, так как один плохо справляется. Регион планируется поделить на четыре участка, где каждый будет ответственен за свою территорию. Мусор будет вывозиться на полигон твердых бытовых отходов, расположенный в городе Сунжа. Сейчас решается вопрос о строительстве нового полигона, для этого ведомство сейчас подбирает подходящее место.