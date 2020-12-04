Водоснабжение

Против законов физики

В Юбилейном микрорайоне Назрани решают проблему с очисткой питьевой воды

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Ингуши любят строить. Всегда любили. Даже в корне самоназвания нашего народа звучит эта страсть. Но, к сожалению, в основном нам удаются лишь «фасады». А что за фасадом или под его основанием (речь об инфраструктуре, коммуникациях, инженерных сетях и т. д.) — этот вопрос зачастую мы пускаем на самотек, который со временем превращается в масштабную течь.

В итоге, немым укором тяги к внешнему блеску в наших городах высятся железобетонные остовы долгостроев, аляповатых зданий и прочих уродующих облик населенных пунктов строений.

Несколько лет назад, в торжественной обстановке в Назрани ввели в строй красивый с виду жилой микрорайон Юбилейный. Он еще не до конца обжит, многие квартиры пустуют. Естественно, подключать их к системе жизнеобеспечения (к воде, газу и свету) для поставщиков услуг накладно. Не говоря уже о создании управляющих компаний и ТСЖ: здесь в нашей республике везде провалы. Вот и возмущаются новоселы многими неурядицами, существующими в новостройках.

Так, в нашу редакцию в последние дни стали поступать звонки, мол, в квартирах из кранов течет вода с песком. Выяснить причину нам удалось после того, как мы связались с опытнейшим специалистом назрановского водоканала Асланбеком Мальсаговым. По его словам, эта проблема началась после подсоединения квартирных домов к непромытым насосам, качающим воду из новых скважин.

— Воду этому району подавали с помощью насоса с недостаточной мощностью (25 кубовый), и администрация города, чтобы обеспечить весь жилой массив достаточным объемом воды, подключила непромытые насосы к домам, — сообщил он газете «Ингушетия». — Вот вода с песком и поднялась до уровня вторых этажей. Сегодня мы установили более мощный насос (40 кубовый), а непромытые насосы отключили от электропитания с помощью специалистов МРСК. Постепенно вода очищается: в две многоэтажки уже поступает чистая, без песка. Лишь в одном доме — № 21 — она еще не до конца очистилась. Но в любом случае необходимы, как минимум, две недели чтобы песок из воды исчез.

Мальсагов напоминает простые физические правила: чем больше квартир заселено в новом доме, тем быстрее подаваемая жильцам вода очистится от всевозможных примесей.

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