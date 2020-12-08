Городские власти по мере возможностей стараются идти навстречу просьбам жителей. Так, после обращения жительницы административного округа Альтиево, проживающей на улице Сахалинской, к мэру Назрани Урусхану Евлоеву с просьбой проложить грейдерную дорогу, она (дорога) тут появилась, как по мановению волшебной палочки. Дорожные строители быстро справились с задачей, уложив балласт на улице длиной почти 1 км.

Со временем, надеемся, ее заасфальтируют.