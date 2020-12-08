На улице Сахалинской
В новостройках Назрани улучшают дорожное покрытие
В последние годы крупнейший населенный пункт Ингушетии город Назрань разросся практически вдвое. Неудивительно, что новоселы испытывают проблемы с необходимостью обжиться, подсоединиться к коммуникациям, инфраструктурным сетям. В новых районах города порой даже нет грейдерных дорог, не говоря уже об асфальтированных.
Городские власти по мере возможностей стараются идти навстречу просьбам жителей. Так, после обращения жительницы административного округа Альтиево, проживающей на улице Сахалинской, к мэру Назрани Урусхану Евлоеву с просьбой проложить грейдерную дорогу, она (дорога) тут появилась, как по мановению волшебной палочки. Дорожные строители быстро справились с задачей, уложив балласт на улице длиной почти 1 км.
Со временем, надеемся, ее заасфальтируют.