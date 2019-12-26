С утра внушительная делегация из числа чиновников городской администрации, республиканского Минстроя, функционеров из «Единой России» прошлась здесь по дорожкам из свежеуложенной тротуарной плитки и оценила качество работ строителей.

— Очень приятно видеть такую красоту, — признался «Ингушетии» мэр Назрани Урусхан Евлоев. — Проделана отличная работа. В городе мало мест досуга, куда можно прийти с семьями или одному, отдохнуть, отвлечься от плохих мыслей, и городские власти сделают все возможное, чтобы увеличить их число. Главное — беречь сделанное, призывать к совести и ответственности тех, кто ломает скамейки, разбивает фонари. Это же не для себя кто-то построил — для всех нас. Давайте думать о завтрашнем дне, о том, что мы оставим своим детям в наследство.

Заместитель секретаря регионального отделения «Единой России» по проектной деятельности Батыр Хамхоев в свою очередь напомнил о цифрах, заложенных в партийный проект.

— В этом году по партийному проекту «Городская среда» в Назрани благоустроено семь общественных территорий — пять улиц и два сквера, — рассказал собеседник. — Данная аллея вдоль Алханчуртского канала является продолжением территории, которая открылась в 2018 году на месте гаражей. Место это находилось в крайне заброшенном состоянии. Но, благодаря гражданской позиции собственников гаражей, активному участию в проекте городских властей его удалось благоустроить, создать здесь зону отдыха для горожан и гостей Назрани. Проложено более 200 метров тротуарной плитки, поставлены красивые скамейки, фонари, посажены молодые деревца. К сожалению, бюджет проекта — чуть более 146 млн рублей, не такой большой, к тому же его нужно было распределить на 9 муниципальных образований республики. Благо федеральный центр взял на себя практически всю нагрузку по финансированию проекта. Самое главное достоинство проекта, который продлится до 2024 года, — это то, что простые люди с огромным энтузиазмом в нем участвуют, голосуя за ту или иную общественную территорию, которую, по их мнению, в первую очередь необходимо благоустроить.

Добавим, что такое же красивое место отдыха сегодня открылось и на проспекте Базоркина.