Благоустройство

«За канал» с ветерком

В Назрани обустраивают улицу «Центральная»

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«За каналом» — так, постепенно в просторечии (по примеру «Центра-Камаза») стал называться огромный район новостроек в Назрани. В сущности, по площади он, практически, не уступает «старой» части города и, если бы изначально там осуществлялся жесткий контроль за неотступным следованием «букве и духу» генплана, то это позволило избежать многих проблем, от которых изнывают жители наших населенных пунктов.

Имеется в виду, прежде всего, скукоживание (или попросту — самозахваты) территорий для строительства различного рода инфраструктуры и социальных объектов. Впрочем, совсем не инопланетяне создают этот хаос в городской застройке.

Как бы то ни было, все эти проблемы сегодня приходится решать новому градоначальнику Назрани Урусхану Евлоеву и его команде. Одна из самых острых в этом списке — отсутствие качественных дорог, ведущих к важным социальным объектам, к которым ежедневно приходится добираться людям. Скажем — к той же, республиканской поликлинике. Памятуя об этом, в данное время городскими властями инициирована работа, по обустройству улицы «Центральная», тянущейся к этому учреждению здравоохранения.

Евлоев вместе со своими подчиненными проверил ход строительных работ по укладке асфальтового покрытия на части этой улицы (другая часть заасфальтирована). В беседе с корреспондентом «Ингушетии» он отметил необходимость создания нормальных условий для десятков пассажиров общественного транспорта (не меньше в этом заинтересованы и водители), ежедневно посещающих поликлинику.

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