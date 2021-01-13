Благоустройство

Свет меняет настроение

В Малгобеке обновили уличное освещение для экономии электроэнергии

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Наружное освещение в последнее время вызывает к себе все возрастающий интерес — и как средство повышения привлекательности городской среды для жителей, и как фактор безопасности. С помощью освещения можно подчеркнуть индивидуальность ландшафта и архитектуры. Красиво освещенные городские улицы, площади, здания — своеобразная визитная карточка населенного пункта.

Как сообщил газете «Ингушетия» глава города Мусса Галаев, в Малгобеке все работы по реконструкции уличного освещения были направлены не только на улучшение освещения, но и на экономию электроэнергии, внедрение экологически чистых источников света.

«Это в первую очередь замена старых ламп на светодиодные энергосберегающие», — сказал мэр.

Работы, которые были начаты администрацией города ранее, ведутся и по сегодняшний день. При этом за счет внедрения новых энергосберегающих и высококачественных светильников общая мощность потребления сетей практически не увеличилась, при том что город стал светлей.

По поручению градоначальника в Малгобеке на улице Базоркина, 80, 82, Базоркина, 12, проведены работы по замене старых ламп на светодиодные мощностью 45 Вт. Создание качественного освещения не только обеспечивает зрительный комфорт, но и способствует созданию эстетичного образа города.

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