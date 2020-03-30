Инспекция в основном коснулась объектов розничной торговли, предприятий общественного питания и сферы услуг. В мероприятии принял участие глава муниципального образования Магомед-Башир Осканов.

Проверка показала, что подавляющее большинство предпринимателей с пониманием отнеслись к принятым во благо граждан решениям и приостановили деятельность своих организаций. Однако часть коммерсантов не сразу осознала всю серьёзность ситуации и свою ответственность за пренебрежение запретам. Одним хватило уведомления, сообщила пресс-служба мэрии города, до некоторых же из них пришлось в настойчивой форме донести необходимость следовать временным ограничениям.

После разъяснительных бесед все провинившиеся предприниматели закрыли свои магазины. По итогам мероприятия градоначальник поручил подчинённым проводить ежедневный мониторинг объектов с массовым пребыванием людей, обращая особое внимание на объекты предпринимательства.

Напомним, что в Карабулаке, как и на всей территории региона, объявлен режим повышенной готовности. Наряду с ранее принятыми ограничениями по проведению массовых публичных мероприятий, с 28 марта по 5 апреля приостанавливается работа ресторанов, кафе, столовых, буфетов, закусочных и иных предприятий общественного питания, за исключением обслуживания на вынос, доставки по заказу, без посещения гражданами соответствующих помещений.

На указанное время также прекращается работа объектов розничной продажи, кроме аптек и магазинов, реализующих продукты питания и непродовольственные товары первой необходимости. На данный период приостанавливается деятельность организаций, оказывающих разнообразные услуги косметического и оздоровительного характера, в которых предусматривается очное присутствие граждан. Исключение составляет стоматологическая помощь при экстренной необходимости. Гражданам рекомендуется воздержаться от посещения религиозных объектов и проведения свадебных мероприятий.