По информации руководства карабулакской городской управляющей компании, исполняющей функции местного Водоканала, за ноябрь-декабрь 2019 года на территории муниципального образования ликвидировано 34, а в текущем году ещё 10 порывов водопровода.

При большинстве аварий жители Карабулака не ощущают какого-либо дискомфорта, так как они устраняются без ограничения водоснабжения, сообщила пресс-служба мэрии города. «В некоторых случаях, при сложных авариях, особенно связанных с повреждениями пластиковых труб, к сожалению, приходится прибегать к крайне непопулярной мере — прекращению подачи воды. Аварийно-восстановительные работы, требующие приостановки водоснабжения, традиционно проводятся по средам — считается, что в середине недели это будет наименее болезненно для потребителей. В редких случаях приходится проводить экстренные работы в другие дни, к примеру, из-за большого потока воды существует реальная угроза затопления домовладения», — заявили в управляющей компании.

Ремонтные работы проводятся по обращению граждан, требующих немедленного реагирования, часто именно пользователи социальных сетей обращают внимание на аварии. Характерно, что если 10 человек требуют ликвидации аварии, то при вынужденном ограничении воды для их устранения с негодованием пишут в 10 раз больше граждан. Из-за повального недоверия, на официальной странице управляющей компании выкладывается информация с фотодоказательствами по каждому случаю ликвидации порывов.

На днях в Карабулаке на пересечении улиц Бачалова-Загородная совместными силами ИнгушрегионВодоканала и управляющей компании проводились работы по ремонту запорной арматуры. Неустановленное лицо с непонятной целью просто сломало задвижку, создав проблемы окружающим. Ситуация требовала ограничения водоснабжения.

В конце прошлого года жителям части Карабулака отключили холодную воду из-за аварии на трубопроводе. В ходе земляных работ жители первого микрорайона на улице Дружбы повредили трубу сетей холодного водоснабжения. На время восстановительных работ частично было прекращено водоснабжение в муниципальном образовании.

Глава Карабулака активно контролирует ход ремонтных работ на водопроводных сетях. Конкретное дело, осуществляемое ГУП «Управляющая компания», позволит жителям Карабулака рассчитывать на бесперебойное водоснабжение.

Администрация города попросила учитывать все моменты и относиться с пониманием к предпринимаемым мерам. В конечном счёте, считают в мэрии, всё делается во благо жителей Карабулака.