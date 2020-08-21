В прошлом 2019 году по итогам заседания победителями были признаны три проекта, каждый из которых получил по 1 млн рублей из регионального бюджета. Это проекты «Укладка асфальтного покрытия по улицам городка «Беркат» г. Карабулак», «Прокладка газопровода по улице Алхан-Чуртской Альтиевского АО г. Назрань» и «Установка спортивного и игрового оборудования на территории площади Алания города Магас».

В этом году целями проведения конкурсного отбора являются вовлечение граждан в осуществление местного самоуправления на территории соответствующего муниципалитета, выявление наиболее актуальных социально значимых проблем, требующих решения, и содействие муниципальным образованиям республики в решении вопросов местного значения.

Участниками конкурсного отбора являются сельские поселения, городские округа и муниципальные районы Республики Ингушетия.

Для участия в конкурсном отборе необходимо направить заявку по адресу: 386001, Республика Ингушетия, г. Магас, пр-т И. Б. Зязикова, д. 10, Министерство финансов Республики Ингушетия.

Заявка должна включать комплект документов, указанных в пункте 13 постановления № 122, в том числе заявление по форме, утвержденной приказом Минфина Ингушетии от 20.09.2019 № 369-п (далее — Приказ № 369-п).

Срок представления заявок: с 1 по 30 августа 2020 года.

Итоги конкурсного отбора будут подведены на заседании конкурсной комиссии, которое состоится 10 сентября 2020 года по адресу: Республика Ингушетия, г. Магас, пр-т И. Б. Зязикова, д. 10, Министерство финансов Республики Ингушетия.

Форма заявления для участия в конкурсном отборе, тексты постановления № 122 и приказа № 369-п размещены на сайте Министерства финансов Республики Ингушетия.

По вопросам оформления заявок обращаться в отдел межбюджетных отношений Министерства финансов Республики Ингушетия по телефону: 8(8734) 55-17-44.

Отметим, что конкурс Минфином Ингушетии проводился в соответствии с постановлением правительства Ингушетии от 13 августа 2019 г. № 122 «О реализации в Республике Ингушетия проектов развития территорий муниципальных образований Республики Ингушетия, основанных на местных инициативах».

Так, согласно положению о конкурсе, для получения из бюджета региона 1 млн рублей необходимо было софинансирование проекта со стороны населения не менее 5% от заявленного объема субсидии, со стороны бюджета муниципалитета — не менее 20%. Приветствовался также вклад спонсоров как в денежном, так и в неденежном выражении.