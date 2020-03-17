«На официальном сайте администрации Малгобека завершилось онлайн-голосование по выбору общественных территорий для благоустройства в 2020 году в рамках инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным национального проекта «Жилье и городская среда». Каждый житель города мог выбрать улицу, сквер или бульвар из 10-ти территорий, претендующих на обновление», — сказал собеседник.

По его словам, первое место в голосовании заняла улица Гоголя, на второй строчке — улица Спокойная, и третье место заняла улица Этуша.

«В народном голосовании приняли участие более 6 тысяч человек», — добавили в пресс-службе.

Также в одном из самых высокогорных поселений Гули Джейрахского района близится к завершению строительство спортивной площадки. Здесь для молодежи создаются условия для занятия футболом, волейболом, баскетболом и воркаутом с устройством травмобезопасных покрытий на них.

А для жителей сельского поселения Ольгети строится сквер. Благоустроенный объект будет располагаться рядом с башенным комплексом Эрзи, куда съезжаются туристы. Работы, которые необходимо было завершить до наступления низких температур, подрядчиками выполнены.

Кроме того, в Карабулаке, Сунже, Магасе, Назрани, Малгобеке, Сунженском, Назрановском и Малгобекском районах обустраиваются тротуарные дорожки с бордюрами, модернизируются системы наружного освещения, устанавливаются скамейки, урны, проводятся работы по благоустройству и озеленению парков, скверов, пешеходных улиц и др.

Всего в 2020 году в республике планируется благоустроить 42 общественные территории. Общий объем средств составляет 139,4 млн рублей.

В общем по стране данная работа берет свое начало в 2017 году, когда указом Президента России Владимира Путина был дан старт реализации грандиозной программы — «Формирование комфортной городской среды», благодаря которой города как Ингушетии, так и России в целом становятся уютнее, красивее и удобнее.

Основная цель программы — создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на всей территории страны, путем реализации ежегодно (в период с 2017 по 2020 год) 400 комплексных проектов по благоустройству, обучения 2 тысяч специалистов, повышения качества жилищно-коммунальных услуг со снижением к 2020 году аварийности на объектах коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на 30%, и повышение уровня удовлетворенности граждан качеством таких услуг до 85%. Задача, как мы видим, масштабная.

Решение о том, какое общественное пространство — набережные, площади, скверы, парки, пешеходные улицы и т. д. — нужно обустраивать, принимают жители.

Отчеты об общественных обсуждениях публикуются на сайтах каждого муниципалитета. Работы по обустройству дворов синхронизированы с планами капитального ремонта домов, ремонта сетей и прочих работ. Во всех муниципалитетах страны с населением от тысячи человек создаются новые правила благоустройства и содержания, оптимизируются системы уборки, освещения, озеленения. Решения о благоустройстве принимаются вместе с горожанами, создаются общественные комиссии, контролирующие решения о развитии города.

Успешно приняла участие в данном проекте и Ингушетии, начиная от сельских поселений и кончая городами.

Столица Ингушетии — Магас

Так, в 2017 году в 10-м микрорайоне Магаса, на улице Дошлуко Мальсагова, прошла первая в рамках данной программы торжественная церемония сдачи в эксплуатацию детской площадки. По большому счету, говорить, что сданный тогда в строй объект является детской площадкой, едва ли уместно: городские власти применили здесь все современные методы создания зоны отдыха не только для подрастающего поколения, но и для горожан всех возрастов.

Несмотря на то, что Магасу досталось меньше всего средств в 2017 году на реализацию данной программы, благодаря рачительности и деловой хватке сотрудников мэрии Магаса жители стали свидетелями появления такого красивого объекта, где были созданы идеальные условия для отдыха детей и их родителей.

В мэрии Магаса подчеркивают, что при строительстве данного объекта было принято решение создать комфортную зону отдыха не только для наших ребятишек, но и для их родителей.

«Город развивается, создаются все необходимые условия для комфортного проживания, и впредь мы будем делать все, что в наших силах, чтобы жителям нашего города жилось уютно. Но и вы не должны быть сторонними наблюдателями. Надо принимать активное участие в жизни города. А начинать нужно со своих домов, поддерживать здесь чистоту и порядок. Магас — наш общий дом. Мы должны здесь жить и созидать, как одна семья», — говорят в мэрии Магаса.

Напомним, что на территории детской площадки имеется электронная «умная» библиотека, где любой желающий может скачать книгу из имеющегося в ней ассортимента. Она работает и ночью, имея подсветку. Есть здесь и современный «умный» трехсекционный терминал на солнечных батареях для сбора одежды, игрушек и обуви. Вся дворовая зона, а фактически это два двора, разделена на несколько игровых площадок с тем, чтобы учесть количество проживающих тут, а это — порядка полутысячи человек. Сюда входят большая баскетбольная площадка, две детские площадки и две площадки для «тихого» отдыха, где жители старшего возраста могут посидеть, поиграть в шахматы, шашки на столах, которые стоят рядом с красивыми скамейками. Есть урны с надписями на трех языках: русском, ингушском и английском.

Вообще, все подобные нововведения сопровождаются переводом на русский, ингушский и английский языки. Это, своего рода, напоминание всем, что их знание в сегодняшнем мире необходимо — государственный, родной и язык международного общения, который, ко всему прочему, поможет и гостям нашей столицы ориентироваться на месте.

Посадили здесь и саженцы кленов, елок, кусты роз разных сортов, цветы, поставили декоративные фонари, сделали освещение всего двора. Рядом поставили терминал для сбора опасных для экологии отходов, которые потом утилизируются. Это батарейки, аккумуляторы, галогенные лампы и лампы накаливания, содержащие токсичные химикаты, электроника, в которой есть опасные вещества вроде ртути и свинца, краски, пульты от телевизоров и приставок, зажигалки и тому подобное.

Работа по формированию комфортной городской среды практически во всех регионах России началась только в 2018 году. Тогда как в Магасе старт этой работе был дан еще годом раньше. Местной власти предстояло проделать огромную работу по благоустройству, чтобы реализовать в 2018 году не менее интересный проект в городе и сделать жизнь еще более благоустроенной и комфортной.

И после долгой и кропотливой работы картина благоустройства города украсилась новыми красками: на улице С. Озиева состоялось открытие дворовой территории, на которой полностью заменили брусчатку, обновили бордюрные камни, провели освещение, для удобства жителей поставили питьевые фонтанчики, а для маленьких четвероногих обитателей двора установили домики с подогревом.

Работа по благоустройству общественной территории была завершена и на улице К. Кулиева. Данная территория стала еще одним ярким примером того, как активная позиция граждан помогает обрести комфорт. Здесь установили креативные скамейки и всем полюбившийся книгообменник, а для удобства и отдыха горожан установили столики, на которых можно сыграть в шахматы и другие настольные игры.

«Самое главное для нас, что жители нашей столицы довольны теми изменениями и преобразованиями, которые происходят в городе. Федеральная программа «Комфортная городская среда» будет реализовываться и в 2020 году», — отмечают в городской мэрии.

Также относительно недавно в Магасе торжественно открыли «умную» территорию: детскую площадку и зону отдыха для жителей многоквартирных домов в 10-м микрорайоне. Проект реализован в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» под эгидой партии «Единая Россия».

Столичная мэрия сразу поддержала идею, предложив построить не просто детскую площадку, а создать на территории двора современную зону отдыха и инноваций. Сумма на площадку была выделена в размере 1 млн 300 тыс. рублей, но власти Магаса привлекли столько же внебюджетных денег, а сама программа по линии Минстроя России полностью завершена.

И действительно, на территории двора каждая задумка не случайна. Здесь не только развлечения, но и интеллектуальные зоны, а именно шахматные и шашечные столы, электронная библиотека, книгообменник, где люди могут забирать и оставлять книги.

В близлежащих к этой площадке домах проживают 435 человек, а ведь это чаще всего молодые семьи. Поэтому важно предусмотреть досуг для всех: родителей, подростков и малышей.

«Это был просто пустырь, а сегодня здесь появилась такая красота — это самый лучший проект», — делится своими впечатлениями жительница Лиза Евлоева.

«Приятно, что нас не забывают, и даже на расстоянии мы чувствуем заботу, и хочу сегодня сказать огромное спасибо всем, в первую очередь федеральному центру, чья рука дотянулась даже до нашего двора», — заявил житель Магомед Оздоев.

«Москва, спасибо за подарок, я буду здесь играть со своими братиками, Москва, ты нас любишь, а мы обещаем вести себя хорошо и учиться на пятерки», — заявила маленькая Амина, которая стала гидом для детей.

По всей видимости, заняться здесь, действительно, каждому найдется чем. Книгоманы могут скачать произведения из электронной библиотеки или забрать понравившуюся книгу в классическом варианте из книгообменника. Летом провести время за чтением можно здесь же на лавочках, в то время как другие будут кормить птиц, для которых установлены скворечники, а это прививание культуры.

Назрановский район

Что касается Назрановского района, то в 2019 году в рамках реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» здесь завершили работы по благоустройству семи общественных территорий.

Так, в сельском поселении Кантышево обеспечены освещением с применением энергосберегающих ламп три улицы — Шарипова, Албакова и Школьная. Кроме этого, на данном участке проведены работы по частичному асфальтированию территории и укладке тротуара. Аналогичные работы проведены в Плиево на улице С. Х. Плиева и в Яндаре на улице Ахриева.

Также в Экажево благоустроили сквер перед физкультурно-оздоровительным комплексом, установили скамейки и мусорные урны, провели работы по озеленению территории. На все эти работы было выделено свыше 21 млн рублей. Необходимо отметить, что Назрановский район закончил работы по благоустройству общественных территорий досрочно.

Как рассказал газете «Ингушетия» начальник отдела организации проектной деятельности аппарата регионального правительства, руководитель проектного офиса Бекхан Мальсагов, республика участвует в 48 из 67 федеральных проектов, предусмотренных в составе 12 национальных проектов.

На заседании проектного комитета 18 апреля 2019 года был утвержден паспорт 48-го проекта — «Безопасность дорожного движения» — в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На сегодняшний день в соответствии с установленными сроками подписаны более 30 соглашений о предоставлении субсидий на финансирование проектов.

«В рамках проекта «Комфортная городская среда» мы благоустроим 48 общественных территорий — это различные парковые зоны, скверы, другими словами, места массового скопления людей», — сказал Мальсагов.

По его словам, в прошлом году было благоустроено пятнадцать общественных территорий и восемь дворовых в различных населенных пунктах региона.

Малгобек

И в завершение отметим город воинской славы Малгобек.

Там в рамках реализации федеральной программы «Комфортная городская среда» в городе ведутся работы по благоустройству общественных территорий, в частности, на улице Малгобекской заасфальтировано дорожное полотно, установлены бордюры и проложен тротуар более чем на 200 метров, после чего на данной территории планируется нанесение дорожной разметки и пешеходных переходов.

Также в рамках этой программы проводятся работы по благоустройству дворовых территорий, которые ведутся на придомовых территориях многоэтажных жилых домов на улице Осканова, 4 и 6. В данное время здесь занимаются укладкой тротуарной плитки.

Финансирование данных региональных программ благоустройства в рамках приоритетного проекта «Формирования комфортной городской среды» будет предусмотрено в федеральном бюджете до 2022 года.

Напомним, что в рамках ежегодного послания Федеральному собранию Российской Федерации глава государства объявил о том, что даст правительству поручение выделить большие объемы финансовых средств на реализацию данной программы. Эти средства направлены в 72 высокодотационных региона страны, в том числе и в Ингушетию, на софинансирование региональных и муниципальных программ формирования современной городской среды.

При этом именно наличие собственной региональной программы, включающей правила предоставления и распределения средств муниципалитетам, в том числе, исходя из уровня их бюджетной обеспеченности и численности населения, проживающего в них, станет определяющим условием получения регионом федеральной субсидии.

Только из федерального бюджета на эту работу было выделено 25 млрд рублей, а вместе с софинансированием региональных бюджетов сумма составила порядка 42 млрд рублей.

В регионах страны высоко оценили результаты начавшейся работы, и многие руководители выражали опасения, что из-за экономического кризиса проект может быть свернут. Однако, согласно поручению Президента России Владимира Путина, в течение следующих пяти лет, то есть до 2022 года, эта программа продолжит свою работу.

Как рассказала газете «Ингушетия» член регионального штаба ОНФ, спикер данного проекта в Ингушетии журналистка Зарема Оздоева, осуществление проектов подразумевает широкое общественное участие.

«Во всех регионах созданы общественные комиссии, которые контролируют программу, согласовывают отчеты и т. д. Работу этих комиссий сделали открытой: публикуются видеозаписи всех дискуссий по поводу конкретных работ, равно как и повседневной работы комиссии. Главы муниципалитетов обязаны выстроить соответствующую работу с активистами, общественными организациями и собственниками жилья. Мне кажется, что это очень успешный проект. Прежде всего, потому, что в его осуществлении участвуют сами жители дворов, в каждом конкретном дворе они проводят собрания и решают сами, что бы они хотели изменить на территории своего двора», — сказала Оздоева.

Отметим, что в 2020 году общий объем финансирования нацпроекта «Жилье и городская среда» составляет 139,4 млн рублей. В этой связи в республике в установленные сроки была актуализирована республиканская программа, заключены все необходимые соглашения и проведены рейтинговые голосования по отбору общественных территорий.