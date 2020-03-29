Всего конкурсной заявкой предусмотрено выполнение работ на сумму 123 млн. рублей, из них сумма гранта 75 млн. руб. График выполнения всех мероприятий утвержден еще в мае 2019 года, тогда же разработано и утверждено техническое задание на подготовку проектной документации.

На сегодняшний день, подрядной организацией ООО «Магбил» ведутся работы по устройству освещения, путем прокладки подземного кабеля. Техническая готовность 10%. Все работы по благоустройству планируют завершить до конца года.

Сам концепт благоустройства парка был разработан проектной группой «Ярус» с учетом результатов сессии дизайн-мышления, в ходе которого были собраны предложения городской общественности по возможному зонированию парка. Общая концепция проектируемого парка опирается на сохранение традиций, бережное отношение к природе и память об исторических событиях с использованием новых объектов и современным переосмыслением зон.

Решено сохранить традиционное и узнаваемое для парка зонирование. Жители увидят новый парк на старом месте. К примеру, на том же месте останется зона аттракционов, которые будут заменены. Старый дом культуры будет снесен, на его месте построят новый, будут переосмыслены все существующие объекты парка.

Также будут созданы зоны и объекты на неиспользуемых на данный момент площадях. В проекте новые детские площадки, веревочный парк, летний кинотеатр, зона барбекю и другие. Все зоны должны быть едиными с природой. Жители будут окружены современными и комфортными урбанистическими объектами, и при этом будут чувствовать себя на природе.

Благодаря новым связующим элементам будет возможность создать несколько маршрутов или экскурсий по парку. Интерактивность и вариативность парка смогут разнообразить любую прогулку.

Напомним, что Малгобек вошел в число победителей всероссийского конкурса лучших проектов комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в номинации «Малые города с численностью населения от 20 тыс. до 50 тыс. человек включительно». Целью конкурса является поддержка проектов по созданию привлекательных городских пространств, способствующих повышению качества жизни, привлечению в город посетителей, развитию индустрии услуг.

Всероссийский конкурс создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях проводится по поручению Президента России Владимира Путина. Итоги первого из них были подведены в 2018 году, его победители получили 5 млрд рублей из федерального бюджета на реализацию лучших проектов благоустройства. В 2019 году средства распределены между 46 регионами, где будут реализованы 80 проектов.