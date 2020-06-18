Благоустройство

Помощь малой родине

В Гамурзиевском округе Назрани инвестор благоустроит улицу Алханчуртскую

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Место, где человек родился, называется его родиной. Это та земля, на которой жили его предки, где он провёл лучшие годы своего детства, где его помнят, любят и всегда ждут. Родина находится там, где у человека сердце, куда тянет каждый раз, когда в жизнь приходят невзгоды и печали, когда хочется окунуться в воспоминания.

Родина — это наши родители, наши школьные товарищи, наши первые качели, наша школа, наши родные и близкие. Родина нуждается в том, чтобы мы помнили о ней всегда. И как приятно, когда человек, находясь вдали от малой родины, думает о ней, помогает тем, кто там живет. Понятно, что, прежде всего, речь идет о материальной поддержке земляков.

С распадом Советского Союза и «внедрением» у нас капитализма, многие предприниматели начали благоустраивать родные города, села, улицы, где они родились. В Ингушетии, в силу многих культурных и национальных особенностей, это явление получило наибольшее развитие. Ведь не у всех муниципалитетов хватает денег, чтобы навести глянец на той или иной своей территории. И здесь на подмогу приходят меценаты, которые родились и, нередко, живут там. Очень часто их имена не фигурируют в сообщениях СМИ: добрые дела, как известно, не терпят шума.

Так, в Гамурзиевском АО города Назрани планируется начать работы по благоустройству улицы Алханчуртской, посредством финансовой помощи от мецената, пожелавшего остаться инкогнито. Здесь намечено построить мост через канал, произвести укладку асфальтового покрытия, обустроить тротуары, наладить освещение и т. д.

Градоначальник Назрани Урусхан Евлоев выразил признательность инвестору за то, что он взял на себя эти расходы, так как ограниченность средств в казне города в данный момент не позволяет включить эти работы в бюджетные траты.

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