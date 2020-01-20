Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-секретарь регионального Минстроя Индира Барахоева, разработка проектно-сметной документации завершена, заключен контракт с подрядной фирмой на выполнение строительных работ. Всего на реконструкцию и благоустройство главного места отдыха города будет направлено свыше 123 млн руб.

Из озвученной суммы 75 млн руб. — это грант победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в 2019 году в подгруппе «Малые города с численностью населения от 20 тыс. человек до 50 тыс. человек включительно».

Она пояснила, что сам концепт благоустройства парка был разработан проектной группой «Ярус» с учетом результатов сессии дизайн-мышления, в ходе которого были собраны предложения городской общественности по возможному зонированию парка. Общая концепция проектируемого объекта опирается на сохранение традиций, бережное отношение к природе и память об исторических событиях с использованием новых объектов и современным переосмыслением зон.

Власти решили сохранить традиционное и узнаваемое для парка зонирование. Жители увидят новый объект на старом месте парка культуры и отдыха имени Серго Орджоникидзе.

«К примеру, на том же месте останется зона аттракционов, которые будут заменены. Старый Дом культуры будет снесен, на этом участке построят новый, будут переосмыслены все существующие объекты парка», — сказала руководитель пресс-службы.

По её данным, также проект предусматривает создание зон и объектов на неиспользуемых на текущий момент площадях. Запланировано строительство новых детских площадок, веревочного парка, летнего кинотеатра, зоны барбекю. При этом все зоны должны быть едиными с природой. Она уверена, что горожане будут окружены современными и комфортными урбанистическими объектами и при этом будут чувствовать себя на природе.

В Минстрое считают важным правильно интегрировать в новую городскую среду и исторические объекты, посвящённые Великой Отечественной войне. Зоны парка будут объединены благодаря ассоциативным элементам на военную тематику. Новые связующие элементы дадут возможность создать несколько маршрутов или экскурсий по парку. Интерактивность и вариативность парка смогут разнообразить любую прогулку. Реализация проекта завершиться до конца 2020 года.

Ранее газета «Ингушетия» сообщала, что Малгобек вошел в число победителей Всероссийского конкурса лучших проектов комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в номинации «Малые города с численностью населения от 20 тыс. до 50 тыс. человек включительно». Главной его целью служит поддержка проектов по созданию привлекательных городских пространств, способствующих повышению качества жизни, привлечению в город посетителей, развитию индустрии услуг.

Всероссийский конкурс создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях проводится по поручению Президента РФ Владимира Путина. Итоги первого из них были подведены в 2018 году, его победители получили 5 млрд рублей из федерального бюджета на реализацию лучших проектов благоустройства. В 2019 году средства распределены между 46 регионами, где будут реализованы 80 проектов.