Далее идет город Малгобек, в рамках городской среды в городе воинской славы был благоустроен парк и еще шесть общественных территорий. Завершены все работы также в Джейрахском и Малгобекском районах. Общее число благоустроенных территорий — 7. Объем средств, освоенных муниципалитетами на сегодняшний день, составляет 88,4% — 131,371 млн рублей.

На стадии завершения работы в Карабулаке, Магасе и Сунженском районе. До конца года данным муниципальным образованиям необходимо выполнить работы на общую сумму 16,125 млн руб.

В регионах страны высоко оценили результаты начавшейся работы, и многие руководители выражали опасения, что из-за экономического кризиса проект может быть свернут. Однако, согласно поручению Президента России Владимира Путина, в течение следующих пяти лет, то есть до 2022 года, эта программа продолжит свою работу.

Как рассказала «Ингушетии» член регионального штаба ОНФ, спикер данного проекта в Ингушетии журналистка Зарема Оздоева, осуществление проектов подразумевает широкое общественное участие.

«Во всех регионах созданы общественные комиссии, которые контролируют программу, согласовывают отчеты и т. д. Работу этих комиссий сделали открытой: публикуются видеозаписи всех дискуссий по поводу конкретных работ, равно как и повседневной работы комиссии. Главы муниципалитетов обязаны выстроить соответствующую работу с активистами, общественными организациями и собственниками жилья. Мне кажется, что это очень успешный проект. Прежде всего потому, что в его осуществлении участвуют жители дворов, в каждом конкретном дворе они проводят собрания и решают сами, что бы они хотели изменить на территории своего двора», — сказала Оздоева.

Отметим, что в 2019 году общий объем финансирования нацпроекта «Жилье и городская среда» составляет 147,497 млн рублей. В этой связи в республике в установленные сроки была актуализирована республиканская программа, заключены все необходимые соглашения и проведены рейтинговые голосования по отбору общественных территорий. Общий объем средств, освоенных муниципальными образованиями на конец третьего квартала текущего года, составил 72,8% — 107,291 млн рублей.