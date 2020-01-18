Речь идет о несоответствии пропускной способности действующих канализационных сетей, масштабам возводимого жилищного строительства, чрезмерных амбициях инвесторов, не осиливших «обязательства» и, оставивших в наследство городу уродующие его архитектурный облик объекты «долгостроя», отсутствие четкого, продуманного и, прежде всего — «неприкосновенного» Генплана и прочее и прочее.

Венчает, этот список необдуманных действий, как это не прискорбно — отсутствие культуры общежития у населения. В многоквартирных домах, где каждый шаг, проживающих в них людей должен соотноситься с общепринятыми и, утвержденными правилами наши земляки проповедуют совершенно иные правила, которые можно охарактеризовать фразой «мне так хочется!».

В итоге...

Об этих итогах и шла речь в ходе пятничного совещания в мэрии Назрани. Забитые всяким хламом канализационные стояки, которые «освобождаются» как, кому угодно, затопленные подвалы, отсутствие взаимодействия и, взаимопонимания с «мусорным» оператором (ООО «Экосистема»), воровство канализационных люков, так и не созданная система ТСЖ и т. д. и т. п.

Все эти беды стали предметом обсуждения во время встречи градоначальника Урусхана Евлоева с главами округов и руководителями городских хозяйств. Подчеркивалось, что для очистки подвала одной лишь «многоэтажки» (в городе их более пятидесяти) от затопления требуется, как минимум 200 тыс. рублей. В сегодняшний экономический кризис, изыскать такие средства — крайне сложное занятие.

Выслушав ораторов по каждой отдельной проблеме, Евлоев отметил, что самый эффективный метод сдвинуть с мертвой точки решение вороха озвученных взаимосвязанных проблем — это решительные действия по изменению к лучшему «культуры общежития» в многоквартирных домах. Как? По словам главы города этого можно добиться, лишь давя на болевые точки ментальности нашего населения. А именно — выставляя, на показ непотребные делишки нарушителей и, оглашая их имена. И «пряники» тут уже не помогают. Только «кнут».