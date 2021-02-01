По инициативе главы муниципального образования Магомед-Башира Осканова на встречу были приглашены работники ОМВД России по г. Карабулаку: заместитель начальника полиции по охране общественного порядка Рашид Машхоев, начальник отдела участковых уполномоченных и инспекторов ПДН Муслим Балаев и участковые уполномоченные полиции.

Открывая собрание, мэр города отметил, что уровень взаимодействия администрации Карабулака и службы участковых уполномоченных полиции находится на достаточно хорошем уровне, но есть потенциал для улучшения совместной работы на благо города и его жителей. Градоначальник отметил, что без должной координации действий, взаимной помощи трудно рассчитывать на высокие результаты по многим направлениям деятельности, поэтому он предложил присутствующим открыто обсудить возникающие вопросы.

Начальники архитектурного, производственного и экономического отделов мэрии,

руководитель сектора ВУС обозначили проблемы, с которыми они сталкиваются в ходе выполнения своих обязанностей, где, по их мнению, требуется помощь правоохранителей, в частности, по идентификации нарушителей.

Речь шла об участии в рейдовых мероприятиях по выявлению и пресечению самовольного занятия земельных участков, нарушений красных линий застройки и правил благоустройства, обеспечению санитарного порядка, легализации объектов налогообложения, снижению неформальной занятости, организации призыва молодых людей в армию.

Со своей стороны представители органов правопорядка также обратили внимание на ряд моментов, где нужно содействие администрации города.

Именно совместное участие органов внутренних дел и органов местного самоуправления в решении конкретных правоохранительных задач позволяет в полном объеме обеспечивать права и свободы человека и гражданина. Принцип взаимодействия органов внутренних дел с государственными и муниципальными органами, общественными объединениями, организациями и гражданами находит свое нормативное закрепление в целом ряде ведомственных и межведомственных нормативно-правовых актов.

Как сообщила пресс-служба мэрии города, по итогам встречи стороны выработали ряд решений, реализация которых будет способствовать повышению эффективности совместных мероприятий, оперативности реагирования на возникающие ситуации.