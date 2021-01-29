Так, усилиями администрации сельского поселения проведены работы по восстановлению и прокладыванию дорожного покрытия по нескольким улицам; ликвидированы две несанкционированные свалки с последующей культивацией почвы; за весь год проведено около 10 субботников, санитарные очистки, с привлечением техники для очистки местности от кустарников и старых деревьев; установлены аншлаги с названиями на каждую улицу, а также обновлены номерные таблички домовладений; посажено несколько десятков деревьев в рамках Всероссийской акции «Сад памяти»; завершается работа по установке современного светодиодного освещения на всех улицах сельского поселения.

Как отметили в администрации Сунженского района, в 2020 году в селе прошёл первый открытый чемпионат Ингушетии по стрельбе из лука 2D. На территории сельского поселения состоялось 13 благотворительных акций. В ходе одной из акций за счет благотворителя произведен отделочный ремонт дома малоимущей семье на 100 тыс. рублей.

Благодаря поддержке Президента России Владимира Путина и Правительства Российской Федерации в 2020 году построен и введен в эксплуатацию Дом культуры на 200 мест.

«Для сельчан, которые ждали этого на протяжении многих лет, данное учреждение стало главной площадкой для проведения значимых событий в жизни, культурно-досуговым центром, местом для отдыха и занятия народным творчеством», — отметила представитель министерства культуры региона Хатима Хадзиева.

В настоящее время в Доме культуры функционируют кружки декоративно-прикладного и изобразительного искусства, вокальный и хореографический, где занимаются 35 детей.

Напомним, Дом культуры в отдаленном сельском поселении Ингушетии открыли 4 марта 2020 года, приурочив к 250-летнему юбилею единения Ингушетии с Россией. Его строительство стало возможным благодаря реализации в регионе национального проекта «Культура».

Объект оснащен световым и звуковым оборудованием, зрительным залом на 200 мест, хореографической студией, мастерскими для занятий декоративно-прикладным искусством, помещением для работы кружков и обучения детей народным ремеслам и, конечно же, библиотекой. Здание адаптировано для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Республика Ингушетия входит в число регионов России, которым оказывается федеральная поддержка по строительству сельских ДК. В сельской местности в республике проживает практически 60% населения. За последние 12 лет в Ингушетии введены в эксплуатацию более 30 новых учреждений культуры. Из них восемь домов культуры и виртуальный концертный зал открыты в 2019 году.

Сегодня, на территории сельского поселения Чемульга функционируют следующие социальные объекты: основная общеобразовательная школа, Дом культуры и фельдшерско-акушерский пункт.