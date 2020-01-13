«В октябре 2019 года приказом Минприроды ООО «Экосистема» лишено статуса регионального оператора, в Арбитражный суд республики подан иск о расторжении с ним соглашения», — сказал собеседник издания.

Он пояснил, что после расторжения договора планируется разбить республику на три зоны и отобрать по одному региональному оператору на каждый участок.

«Хочу пояснить, что лишение статуса регионального оператора не приведёт к приостановлению оказания услуги по сбору и транспортировке отходов, поскольку ООО «Экосистема» обязано продолжать работу до отбора в установленном порядке нового регионального оператора», — отметил он.

Кроме того, по фактам переполнения контейнеров и загрязнения площадок в Карабулаке «Экосистему» привлекут к административной ответственности.

По его мнению, основной причиной несвоевременности вывоза отходов является отсутствие у действующего регионального оператора техники в достаточном количестве. Это мешает оказывать качественно услуги по сбору и транспортировке мусора на всей территории республики.

Исполняющий обязанности главы города Магомед-Башир Осканов раскритиковал работу компании по вывозу мусора в городе.

«Переполненные мусорные баки на территории многоквартирных домов в Карабулаке свидетельствуют о нарушении компанией взятых на себя обязательств по вывозу твердых коммунальных отходов», — отметил он.

По его словам, накануне региональный оператор отказался запускать грузовики с мусором из упомянутого города на территорию полигона.

Напомним, в июне 2018 года конкурсная комиссия Минстроя Ингушетии по итогам рассмотрения заявки присвоила ООО «Экосистема» статус регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами сроком на 10 лет. С ним заключено соответствующее соглашение.

В Ингушетии разработана электронная территориальная схема переработки отходов, утверждена региональная программа и нормативы накопления ТКО. В республике действует официально зарегистрированный современный полигон твердых бытовых отходов площадью 10 гектаров, который расположен в Сунже. Он включен в госреестр размещения отходов, согласно приказу Минприроды РФ от 9 января 2018 года.

В конце минувшего года представитель Минприроды республики раскритиковал работу упомянутой компании, заявив, что с ней в ближайшее время через суд будет расторгнуто соглашение на вывоз мусора из-за нарушений условий контракта. Поводом для принятия такого решения послужило множество жалоб, а также существенные нарушения в рамках заключенного соглашения.

Мусор будет вывозиться на полигон твердых бытовых отходов, расположенный в городе Сунжа. Сейчас решается вопрос о строительстве нового полигона, для этого ведомство сейчас подбирает подходящее место.

Ранее наше издание сообщало, что в рамках предпринимаемых властями города усилий по совершенствованию системы вывоза коммунальных отходов в Карабулаке проводится работа по замене старых металлических мусорных баков емкостью 450 литров на более современные пластиковые 1100-литровые контейнеры.

9 и 10 января на десяти площадках уже установили в общей сложности 20 новых мусорных баков по следующим адресам расположения многоквартирных домов: ул. Джабагиева 35, 40, Рабочая, 37, Осканова, 34, 136, 22, Балкоева, 34, Нефтяная, 11. Предполагается, что под мучные изделия будут выделены отдельные баки.

Власти попросили бережно относиться к городскому имуществу.