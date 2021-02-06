Максимальная конфигурация рассматриваемого сейчас проекта включает в себя республиканский краеведческий музей, галерею современного искусства, амфитеатр, парковую зону.

ДК является одним из самых старых (здание заложено в 1949 году и достроено в 1956 году) и наиболее крупных досуговых центров республики. Капитально ремонтировали учреждение за время его эксплуатации один раз.

В ходе реконструкции, начатой в июле по поручению Калиматова в рамках программы мероприятий празднования 250-летия единения Ингушетии с Россией, уже произведены основные работы технического и косметического плана: от замены перекрытий до реставрации стен и пола. Обновлена пожарно-охранная система и электрическая проводка, освещение, звуковая аппаратура, сцена, установлены новые окна, дубовые двери.

Облагораживается и территория, окружающая здание. В частности, посажены деревья разного типа, обновляется входная группа и фасад здания. Отметим, что существенное увеличение перечня проектных задач повлияло на график открытия объекта, которое планировалось провести в течение зимних месяцев 2021 года.

Дом культуры славится большим диапазоном форм работы, направленных на развитие духовности и общего культурного уровня жителей города и района. Это — народные гуляния, концерты, творческие вечера, вечера отдыха для различных групп населения и многое другое. Помимо занятий вокалом, хореографией, лепкой, рисованием и иными видами искусства, здесь также обучают обычаям, традициям и исконным поведенческим нормам в первой в Ингушетии школе ингушских адатов. Курс обучения состоит из тринадцати лекций в течение трёх месяцев. По окончании курса слушателям выдаются сертификаты.

По завершении ремонтных работ, контентная составляющая учреждения также будет значительно расширена. Так, оснащение нового зала позволит проводить камерные и эстрадные концерты и принимать гастролирующие театральные труппы со всей страны.

Вариант проекта, предусматривающий создание здесь также краеведческого музея, подразумевает размещение постоянной экспозиции, которая будет представлять посетителям полную картину исторического, природного и культурного наследия Ингушетии, в украшенных дорическими колоннами залах дворца. Холлы и коридоры при этом отводятся под портретные изображения выдающихся личностей, представителей военной (включая Георгиевских кавалеров Российской императорской армии), творческой, интеллектуальной элиты. К работе в музей в качестве хранителей и гидов будут привлекаться профессиональные историки, этнографы и другие специалисты.

Для проведения временных выставок художников, скульпторов, мастеров декоративно-прикладного искусства, биеннале и иных художественных фестивалей рассматривается возможность открытия за сооружением дополнительной новой галереи.

Кроме того, власти региона прорабатывают вопрос строительства на месте бывшего летнего кинотеатра, по соседству с учреждением культуры, амфитеатра на 350 мест. В случае утверждения инициативы, данный объект будет построен за счет инвестиционных средств. Проектируемое здание будет одноэтажным, кирпичным, с выступающей на 2 метра сценой. Оно будет располагать холлом, малой галереей, музыкальным классом, артистическими и костюмерными комнатами, закулисьем и прочими техническими помещениями.

Также согласно проекту на территории досугового ансамбля разместятся летнее и интернет-кафе, магазин для продажи книг и сувениров.

«Работу надо сделать так, чтобы проект реконструкции этого Дома культуры стал образцовым. Мы также хотим создать большой краеведческий музей, чтобы люди на одной площадке могли узнавать обо всей нашей истории. У нас столько героев на такое небольшое население — это практически беспрецедентно! И мы можем демонстрировать это достояние гостям республики, которые стремятся познакомиться с богатой культурой Ингушетии, но зачастую им некуда пойти за этими знаниями», — считает Калиматов.

Построенный в границах прилегающего сквера ветхий физкультурно-оздоровительный комплекс будет демонтирован. Взамен него власти региона собираются возвести новый спортивный объект на участке, удобно расположенном в районе дорожной развязки к аэропорту «Магас».

В рамках рабочей поездки в администрации Сунженского района Калиматов провел рабочую встречу с главой муниципалитета Магометом Дзейтовым. В ходе беседы были рассмотрены перспективы развития муниципалитета, в частности, задачи по реализации его инвестиционного потенциала, совершенствованию аграрного комплекса, экологического оздоровления природных объектов, поддержки сельских поселений.

Так, в течение последнего года в районе появилось новое промышленное предприятие — лесоперерабатывающий комплекс. Обновлен, перестроен и переоснащен спортивный центр: база республиканского значения предназначена для проведения сборов и тренировочного процесса с возможностью одновременного пребывания свыше 200 атлетов. Реализуются природоохранные мероприятия, регулярно проводится очистка русел водных артерий, включая реку Ассу.

Стороны обсудили выполнение задач национальных проектов, в том числе возведение образовательных учреждений, благоустройство общественных территорий и многое другое, а также последующую работу по наведению порядка в земельно-имущественных отношениях, взаимодействие с субъектами строительной отрасли, деятельность которых осуществляется на территории района.

Итоги инспекционной поездки в Сунжу и Сунженский район подвели на встрече Главы региона с руководством Управления Росимущества по республике, администраций муниципалитетов, а также регионального Минспорта. В числе прочих обсуждался вопрос строительства нового физкультурно-оздоровительного комплекса для города и района и выбор места под его расположение.

Сейчас под строительство спортивного сооружения рассматривается участок, расположенный в районе дорожной развязки к аэропорту «Магас». Возведение нового объекта с плавательным бассейном, универсальным игровым залом площадью более 1 тыс. кв. м уже заложено федеральным проектом «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография» на 2023 год. Более того, по данным Минспорта Ингушетии, при оперативной подготовке проектно-сметной документации и согласовании в ближайшее время участка строительства, допускается возможность переноса его реализации на более ранние сроки. Необходимость ускорения сроков обусловлена ветхим состоянием старого спортивного комплекса имени Бай-Али Дзаурова, не отвечающего новым требованиям.

«У нас уже есть видение того, каким должен быть спортивный комплекс в Сунже, мы готовы предоставить весь пакет документов для скорейшего воплощения проекта в реальность», — заявил министр по фикультуре и спорту Али Дошхоклоев.

В связи с этим Глава республики рекомендовал руководителю Росимущества по региону Розат Долгиевой совместно с Минимущества Ингушетии рассмотреть вопрос передачи заявленного участка, который входит в перечень выявленных для возможности предоставления под строительство соцобъектов земель, из федеральной собственности в региональную, чтобы форсировать последующие проектные процессы.

«Наша беда в том, что детсады, школы строятся на окраинах. Нецелесообразное и не всегда порядочное использование земель привело к этому. Скоро вынужденно в горы перенесем социальную инфраструктуру. Данный участок хороший, удобный для детей и молодежи со всей округи. И я вас предупреждаю: каждый сантиметр земли должен быть использован под нужды ребят. Продумайте пространство вокруг комплекса, спортивную площадку для занятий на открытом воздухе, озеленение территории — все, что необходимо новейшему сооружению, которое станет эпицентром спортивной жизни города и района», — добавил Калиматов.

В свою очередь, Долгиева отметила, что сложностей процесс передачи не составляет. «В собственность субъекта могут быть переданы земельные участки по нескольким основаниям, среди которых и необходимость размещения в границах земельного участка объектов регионального значения. При этом нахождение в границах земельного участка объектов регионального значения должно быть подтверждено утвержденными документами территориального планирования Ингушетии, проектами планировки и межевания территории, оформлением которых во взаимодействии с Минимущества республики мы и занимаемся», — сообщила руководитель управления.

При этом стороны заключили, что в перспективе власти будут рассматривать возможность преобразования нового объекта в спортгородок с футбольным полем и парковкой, игровыми площадками, а находящийся вблизи сунженского Дома культуры и в границах прилегающего сквера ФОК будет демонтирован только после строительства нового.

Напомним, одной из целей национальной программы в сфере демографического развития является увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, к 2024 году до 55%. Вместе с тем в настоящее время доля населения республики, систематически занимающегося физической культурой и спортом, составляет всего 21,6% или 96 тысяч человек. На реализацию мероприятий регионального проекта в сфере физической культуры и спорта до 2024 года предполагается финансирование в размере свыше 3 млрд рублей.