«Мы решили стать первым городом в Ингушетии и одним из первых на Северном Кавказе, в котором будет разработан дизайн-код города. К данной работе мы привлекли архитектурное бюро из Ростова-на-Дону. Я уверен, что именно дизайн-код города станет отправной точкой в улучшении внешнего вида Назрани», — сказал Евлоев.

По его словам, разработка дизайн-кода Назрани будет начата до конца весны.

«Разработка дизайн-кода будет вестись в течение трех месяцев, по итогам чего к середине лета у нас должен быть эскизный проект дизайн-кода города. Работа будет вестись по следующим направлениям: наружная реклама (вывески, лайтбоксы, постоянное и временное оформление фасадов и витрин), малые архитектурные формы, остановочные павильоны и др., в проекте будут четко прописаны правила по оформлению. Внедрение кода города поменяет, как и внешний облик города, так и положительно скажется на предпринимательстве — исчезнет потребность в том, чтобы «перекричать» чужую рекламу, теперь ставки только на уровень предоставляемых услуг», — добавил мэр.

Дизайн-код города — это свод правил и рекомендаций по оформлению вывесок и наружной рекламы, фасадов зданий и прилегающей к ним территории в исторической части города и на протяжении туристических маршрутов. Он регулирует оформление объектов торговли. Например, вывески должны соответствовать стандартам и нормам безопасности, не мешать окружающим, не выбиваться из общей концепции дизайна сооружения, на котором расположены и так далее. Такой перечень стандартов позволяет избегать конфликтов между предпринимателями, местными жителями и городской администрацией.

Основная задача дизайн-кода — создать такую среду, которая органично связывала бы между собой сформированные пятна застройки городских кварталов, подчеркнув их конфигурацию, пространственные связи и логику наполнения. Создание комфортной городской среды должно проводиться по определенным правилам, регламентирующим этот процесс. Их разработка и применение является необходимым условием для развития архитектурно-художественного облика города. Именно таким инструментом является дизайн-код городской среды, который определяет правила проектирования комплексного благоустройства и размещения элементов благоустройства городской среды с учетом соотношения их взаимного расположения, систематизирует подход к формированию стилистически единой и взаимосвязанной среды, формирует единые требования к качественным характеристикам элементов благоустройства.

С приходом в нашу жизнь обилия наружной рекламы, облик российских городов сильно изменился. Мы привыкли к разнообразию вывесок, порой скрывающих истинное лицо зданий. Разноплановые и яркие, они закрывают окна, архитектурные элементы зданий, растягиваются над улицами, загромождают крыши, свешиваются с верхних этажей — буквально кричат, путают взгляд, вносят хаос и беспорядок, образуют так называемый визуальный шум. Если крупные мегаполисы уже несколько лет внедряют правила городского дизайн-кода, то в регионах дело обстоит сложнее.