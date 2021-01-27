Земельные вопросы
На заседании земельной комиссии Назрани обсудили важные вопросы
В мэрии Назрани состоялось заседание земельной комиссии. В повестку дня собрания внесли заявления граждан и письма юридических лиц и индивидуальных предпринимателей крупнейшего населенного пункта республики по данной тематике.
Собравшиеся обсудили такие актуальные вопросы, как выделение в аренду и выкуп земельных участков, ходатайства административных округов города и заявления граждан об изменении разрешенного вида использования, а также изменение вида разрешенного использования или переоформления. ⠀⠀
По итогам заседания заявления некоторых граждан были удовлетворены, некоторые остаются на рассмотрении, а по оставшимся будут приняты решения по итогам работы выездной комиссии.