Цель соглашения, как отмечено в документе, объединение усилий городских властей и благотворительных фондов республики в сфере охраны здоровья граждан, оказание социальной, культурно-досуговой и иной помощи людям с инвалидностью, детям-сиротам, семьям с детьми и другим людям, нуждающимся в социальной поддержке.

— Долг любой нормальной, цивилизованной власти любого уровня — помогать самым незащищенным слоям населения, — рассказал «Ингушетии» мэр Назрани Урусхан Евлоев. — Конечно же, ни для кого не секрет, что там, где появляется благотворительность, где активны спонсоры и меценаты, тут же образуются всевозможные группы «профессиональных нищих», которые первыми становятся в очередь к ним, оставляя за бортом тех, кто действительно нуждается в помощи и поддержке.

Понимание этой действительности и побудило нас с руководством Ассоциации в лице ее руководителя Усмана Аушева координировать совместную работу по выявлению и поддержке наиболее нуждающихся жителей города.

Кроме того, мы договорились, что на приемы малоимущих граждан в мэрии будут приглашаться и представители Ассоциации для координации взаимодействия.

Пользуясь случаем, хотел бы выразить слова благодарности людям, которые оказывают поддержку нашим землякам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.