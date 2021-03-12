— Администрация Назрани уделяет особое внимание благоустройству общественных территорий и созданию комфортной городской среды, — признался корреспонденту газеты «Ингушетия» градоначальник Урусхан Евлоев. — Однако, несмотря на все наши старания создать нашим гражданам уют, в мэрию часто поступают обращения о повреждении и поломке различных объектов: умышленной порче подвергаются фасады зданий, лавочки, фонари, газоны, сиденья в общественном транспорте, камеры видеонаблюдения, скамейки в парках и скверах. Не жалеют вандалы и детские, спортивные, игровые площадки.

Мэр Назрани напомнил, что согласно ст. 214 УК РФ, вандализм — поведение человека, направленное на разрушение, осквернение и порчу зданий, сооружений и мн. др.

— Хочу, чтобы все знали: меры ответственности за рассматриваемое деяние предусмотрены в статье 214 УК России, — предупредил Евлоев. — Это штраф до 4 тысяч рублей или лишение дохода осужденного, полученного в течение 3 месяцев. Сюда же включены обязательные работы на срок до 360 часов, исправительные работы до 12 месяцев, а арест может составлять 90 дней. Уверен, что проблему вандализма можно решить, лишь объединив усилия власти и общества. Четкая гражданская позиция и желание сберечь собственный комфорт и благоустроенное городское пространство должны быть в каждом человеке.