Единоборства

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Мэр Назрани Урусхан Евлоев провел встречу с президентом Федерации ММА Ингушетии

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Мэр Назрани Урусхан Евлоев провел встречу с президентом Федерации ММА Ингушетии Вахой Шанхоевым и уже известными бойцами Сакаловым и Албогачиевым. В ходе общения градоначальник обещал спортсменам всяческую поддержку со своей стороны, стороны обсудили дальнейшие планы развития этого вида единоборств в республике. ⠀⠀

— Смешанные единоборства в последние годы стали одним из самых популярных видов спорта в Ингушетии, — сказал Евлоев в беседе с корреспондентом «Ингушетии». — Множество молодых людей по всей республике занимаются в залах и ведут здоровый образ жизни благодаря популярности ММА. ⠀

Расставаясь, глава города пожелал молодым спортсменам успешной карьеры и реализации поставленных целей.

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