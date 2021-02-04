Поддержка ММА
Мэр Назрани Урусхан Евлоев провел встречу с президентом Федерации ММА Ингушетии
Мэр Назрани Урусхан Евлоев провел встречу с президентом Федерации ММА Ингушетии Вахой Шанхоевым и уже известными бойцами Сакаловым и Албогачиевым. В ходе общения градоначальник обещал спортсменам всяческую поддержку со своей стороны, стороны обсудили дальнейшие планы развития этого вида единоборств в республике. ⠀⠀
— Смешанные единоборства в последние годы стали одним из самых популярных видов спорта в Ингушетии, — сказал Евлоев в беседе с корреспондентом «Ингушетии». — Множество молодых людей по всей республике занимаются в залах и ведут здоровый образ жизни благодаря популярности ММА. ⠀
Расставаясь, глава города пожелал молодым спортсменам успешной карьеры и реализации поставленных целей.