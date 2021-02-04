Мэр Назрани Урусхан Евлоев провел встречу с президентом Федерации ММА Ингушетии Вахой Шанхоевым и уже известными бойцами Сакаловым и Албогачиевым. В ходе общения градоначальник обещал спортсменам всяческую поддержку со своей стороны, стороны обсудили дальнейшие планы развития этого вида единоборств в республике. ⠀⠀