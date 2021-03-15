Одним из основных вопросов благоустройства города является развитие парковых зон, скверов и озеленение территорий. В культурной столице Ингушетии, городе Назрани этому вопросу уделяют особое внимание.

Так, местные власти пригласили для разработки проекта озеленения крупнейшего населенного пункта республики, известного ландшафтного дизайнера из Ростова-на-Дону Ирину Водяник. К слову, гостья Назрани является дочерью недавно скончавшегося, не менее известного эколога и урбаниста Александра Водяника, продолжая, таким образом, дело отца и эстафету династии.

В беседе с корреспондентом газеты «Ингушетия» градоначальник Урусхан Евлоев отметил, что многие зря считают работу по озеленению простой и поверхностной.

— Работы по озеленению — это довольно кропотливый процесс, — уверен он. — Озеленение нашего города формирует значительную часть его внешнего облика. И это задача, над которой нам — муниципальным властям, необходимо ежедневно работать. Вместе с тем, очень важно привлечь к этому процессу специалистов, чтобы не повторять то, что жителям уже приелось: хочется видеть, что-то новое, свежее, радующее глаз.

Вместе с Ириной Водяник и специалистами администрации Евлоев посетил некоторые районы города. Стороны детально проговорили нюансы предстоящей работы, обсудили эскизные варианты озеленения скверов, общественных пространств, а также, территории города в целом. На начальном этапе работ, принято решение соблюсти баланс между многолетними и однолетними цветами, чтобы жители и гости Назрани лицезрели цветущую красоту как можно дольше в течение года.

— Заметил, что некоторые наши граждане, мягко говоря, выражают недоумение работами по озеленению, — с сожалением констатирует мэр Назрани. — По их мнению — это бессмысленное расходование бюджетных средств. Жаль, что у кого то такое восприятие важности этого направления. Тем не менее, для обеспечения прозрачности все этой работы, ее ход мы будем освещать в социальных сетях.