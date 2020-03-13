Рейтинг по оценке хода и эффективности цифровой трансформации городского хозяйства разработал Минстрой России совместно с МГУ имени Ломоносова в рамках ведомственного проекта «Умный город», который входит в нацпроекты «Жилье и городская среда» и «Цифровая экономика».

Индекс IQ городов содержит 47 показателей и рассчитывается по 10-ти направлениям: городское управление, «умное» ЖКХ, инновации для городской среды, «умный» городской транспорт, интеллектуальные системы общественной и экологической безопасности, туризм и сервис, интеллектуальные системы социальных услуг, экономическое состояние и инвестиционный климат, инфраструктура сетей связи.

В городе солнца с 2015 по 2019 год по инициативе экс-мэра Беслана Цечоева реализовывались инновационные проекты в разных сферах жизни. К примеру, в республиканской столице установлены напичканные электроникой остановки общественного транспорта, мусорные контейнеры, утрамбовывающие отходы.

Также недавно Магас победил во всероссийском архитектурном конкурсе «Малые исторические города и поселения», получив грант на благоустройство парка «Шелковый путь» близ башни Согласия в размере 30 миллионов рублей. А в 2017 году Магас занял первое место в рейтинге международной активности среди малых городов, а также стал членом всемирной ассоциации WeGO, которая объединяет городские администрации, заинтересованные во внедрении «электронного правительства».

По результатам мониторинга, наибольший уровень городского IQ по итогам 2018 среди малых городов оказался в Дубнах. На втором и третьем местах — Ивантеевка и Наро-Фоминск, на четвертом — Гатчина. Магас набрал 26,25 балла и занял 13-е место в рейтинге. Рейтинг будет составляться ежегодно. Индекс интеллекта муниципалитета будет влиять на размер господдержки для развития городской среды. Чем лучше динамика роста IQ, тем больше федерального софинансирования город сможет получить.

По информации Минстроя, ключевым и самым важным показателем эффективности будет не само значение индекса, а величина изменений от года к году.

Также ранее, в позапрошлом году, в Магасе создали первый центр управления «умным городом», который отслеживает все процессы, происходящие в городе.

«В центре управления аккумулируется вся информационная база процессов, происходящих в нашем «умном городе» — от погодных условий и информации датчиков очистки воздуха до сведений об оперативной обстановке в столице и работе городских коммунальных служб. После поступления вся полученная информация будет передаваться соответствующей службе для незамедлительного реагирования», — говорит Беслан Цечоев.

По его словам, всю коммунальную спецтехнику города и терминалы для сбора одежды для малоимущих оборудуют специальными датчиками.

«Еще любой желающий сможет отправить свое видеообращение с помощью планшетов, установленных во всех остановочных павильонах и таксофонных будках в центр управления умным городом. А на терминалах по сбору одежды и игрушек, которые установлены в разных точках города, установят специальные датчики, которые будут передавать сигнал об их наполняемости операторам центра», — добавил экс-мэр.

Минстрой России ранее включил Магас в список 18 российских городов, в которых в рамках пилотных проектов протестируют централизованные информационные системы и точечные smart-разработки федеральной программы «Умный город». Ингушская столица является членом всемирной организации WeGO, которая объединяет правительства городов стран мира, заинтересованных в улучшении качества жизни горожан на основе электронного управления посредством внедрения интернет-вещей (IoT) и искусственного интеллекта (AI).