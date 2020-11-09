Благоустройство

Индекс качества городской среды

Магас признан лучшим муниципалитетом по уровню благоустройства и безопасности дорог в Ингушетии

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Тимур Фаттахов

В республике определены муниципальные образования с лучшими показателями качества благоустройства общественных пространств, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе Главы и правительства региона.

«По индексу качества городской среды первое место занимает Магас — 172 балла, за ним следует Малгобек — 144, на третьей позиции Назрань (138), у Сунжи — 133, у Карабулака 117 баллов. Для расчета индекса используются 36 индикаторов, которые включают в себя такие показатели, как благоустройство, состояние общественного транспорта, безопасность дорог, качество общественных пространств и другие», — сказал представитель правительства.

По его данным, каждый из индикаторов оценивается по десятибалльной шкале. Значения суммируются и составляют итоговый индекс качества городской среды. Таким образом, города могли набрать максимум 360 баллов. Соответственно, в городах, набравших более 180 баллов, городская среда считается благоприятной.

На текущий момент индекс качества городской среды в республике составляет в среднем 141 балл.

Как отметил в ходе совещания по этому вопросу вице-премьер Ингушетии Тимур Фаттахов, упомянутые показатели станут руководством к действию. Они четко показывают, какими территориями и проблемами необходимо заниматься в том или ином городе.

«В начале 2021 года Минстроем России начинается работа по расчету индекса качества городской среды республики. Необходимо достигнуть для каждого муниципального образования республики результат в 181 балл и выше», — заявил зампред.

Напомним, в Ингушетии в рамках регионального проекта «Жилье» нацпроекта «Жилье и городская среда» в текущем году предусмотрено обустройство и создание комфортных условий на 43 общественных территориях в муниципальных образованиях региона.

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