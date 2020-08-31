Главный праздник открыл мэр города Магомед-Башир Осканов. В своём выступлении он поздравил участников торжественного мероприятия и всех жителей Карабулака с 25-летием города.

«У каждого населённого пункта есть своя уникальная история, которая берёт начало в людях, основавших его. Особая атмосфера нашего города — это заслуга, прежде всего, старшего поколения и тех людей, что делили с ним радости и горести, вместе переживали победы и трудности, через всю жизнь пронесли свою горячую к нему любовь. И сейчас новые поколения горожан сохраняют верность традициям, стремятся сделать Карабулак лучше и краше, уютнее и комфортнее», — сказал Осканов.

Отметить знаменательную дату, важную веху в истории города на мероприятие в качестве почетного гостя приехал Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.

«Я благодарен жителям Карабулака за все преобразования, которые происходят сегодня в городе, за все усилия, которые вами были приложены для этого. То, что город практически ежедневно меняется к лучшему, — ваша общая заслуга. Желаю всем жителям доброго здоровья, мира и благополучия», — обратился к горожанам Калиматов.

В своей речи Глава субъекта отметил, что в Карабулаке будет продолжаться строительство жилых частных и многоквартирных домов, возводиться социально значимые объекты, в частности в скором времени в городе появятся новые школы.

«Были сложности со строительством двух школ на 320 и 720 мест, но они преодолимы, и новые учебные заведения здесь скоро появятся, как и другие социальные объекты. Основная задача, которая стоит перед мэром города, — поиск подходящих для их возведения земельных участков с удобным для горожан расположением. В последние несколько дней я находился с рабочей поездкой в Москве, где принял участие в ряде важных встреч с представителями госвласти. Мною были обсуждены вопросы развития региона, в том числе и Карабулака», — сказал руководитель региона.

В парке также провели шахматный турнир среди юношей, юниоров и взрослых по швейцарской системе. Калиматов сыграл партию с тринадцатилетним Эмином Аушевым. Несмотря на свой возраст, юноша уже является кандидатом в мастера спорта по шахматам. Партия с Главой региона завершилась победой Эмина.

Представители Ассоциации мастеров войлочного ковроделия продемонстрировали Главе региона ковры (истинги), картины, игрушки, одежду, аксессуары и другие изделия из овечьей шерсти, выполненные в традиционных национальных техниках. Руководитель субъекта отметил важность возрождения народного искусства, которое, по его мнению, послужит дальнейшему развитию и популяризации ингушской культуры.

Местом проведения основных торжеств стал парк Славы. Именно там состоялось большое праздничное мероприятие, на площадке разместились пункты питания, выставки декоративно-прикладного творчества, ярмарка изделий мастеров войлочного ковроделия. В честь праздника на территории парка лучшие лучники города посоревновались на звание самого меткого в пяти различных классах: среди «новичков», «середнячков», юношей до 15 лет, по «классическому» и «историческому луку».

В рамках праздничного мероприятия в городе прошли увлекательная квест-игра «По улицам родного города» с участием нескольких десятков ребят, вручение паспортов граждан РФ.

Кроме того, муниципальные власти подвели итоги творческих конкурсов на лучшее стихотворение и лучший рисунок в честь 25-летия Карабулака, также наградили отличившихся на престижных состязаниях местных спортсменов.

Лучших велосипедистов выбрали на турнире в трёх дисциплинах. Все призёры соревнований получили медали, дипломы и ценные подарки. Организаторы также поощрили самого возрастного участника Тамерлана Галаева и самого юного велоспортсмена Амина Арсельгова.

Одними из важных пунктов праздничной программы стали открытие сквера Ветеранов после реконструкции и присуждение многолетнему директору карабулакского Дома культуры Камбулату Аушеву звания «Почётный гражданин г. Карабулака».

Отдельная детская программа была предусмотрена для самых юных горожан. Малыши целый день веселились в центральном парке с артистами и аниматорами. Не обошлось без сладких угощений.

Карабулак — третье по численности населения муниципальное образование в регионе после Назрани и самого молодого города Сунжи. В городе активно развиваются сферы здравоохранения и образования, строятся новые школы, детсады, многоквартирные дома, расширяется промышленная зона, реконструируются парки, дворовые территории, активно развивается малый и средний бизнес. В Карабулаке проживает более 40 тыс. человек.