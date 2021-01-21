С докладом о проделанной работе перед собравшимися выступила председатель комитета Лидия Плиева. Она отметила, что в рамках переданных субъекту федеральных полномочий по контролю за соблюдением органами местного самоуправления законодательства о градостроительной деятельности, в 2020 году проведены контрольные мероприятия по семи муниципальным образованиям республики. Составлено 10 актов и 8 предписаний, которые направлены в местные администрации для устранения выявленных нарушений.

Кроме того, по итогам проверок в Магасе, Сунженском муниципальном районе, Малгобеке, Малгобекском районе и городе Сунжа материал по неисполненным предписаниям направлен в надзорное ведомство для принятия мер прокурорского реагирования. В результате чего прокуратурой вынесены представления в отношении органов местного самоуправления.

«Если говорить о наиболее характерных и часто допускаемых нарушениях, то можно назвать несоответствие вида разрешенного использования земельного участка, установленного в градостроительном регламенте соответствующей зоны правил землепользования и застройки, нарушение предельных параметров разрешенного строительства при выдаче градостроительного плана земельного участка и многое другое», — сообщила Плиева.

С целью координации градостроительной деятельности и улучшения архитектурного облика населенных пунктов республики в постоянном режиме комитет ведет работу по рассмотрению и согласованию фасадов проектируемых зданий и сооружений. И в этом направлении имеется положительная динамика.

Так, например, за истекший период рассмотрены цветовые решения фасадов 16 объектов капитального строительства. К их числу относятся психоневрологический диспансер в сельском поселении Плиево, детские сады на 220 мест в Назрани и в сельском поселении Кантышево, школа на 540 мест в Яндаре и другие.