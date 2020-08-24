ЖКХ

От просьб к мерам принуждения

Карабулакские коммунальщики решили штрафовать владельцев бродячих животных

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В Карабулаке будут задерживать пасущихся на улицах и площадях животных и растаскивающих мусор, а с их владельцев взимать плату за их временное содержание в специальных пунктах, сообщили газете «Ингушетия» в ЖКХ города.

«Просьбы не выставлять мусор в неположенном месте и присматривать за своими животными не доходят до некоторых горожан. Чтобы их вразумить, принято решение прибегнуть к финансовым санкциям», — сказал представитель муниципального унитарного предприятия.

По его словам, скот, находящийся на улицах, площадях, в скверах Карабулака будет признан безнадзорным. Животные подлежат загону в специально отведённые помещения временного содержания. Все возникшие расходы понесёт их владелец.

Там напомнили, что согласно действующему на территории муниципалитета порядку содержания домашних животных их выпас осуществляется на огороженных или неогороженных пастбищах на привязи либо без неё под надзором владельцев или пастуха.

Кроме того, по словам собеседника издания, запрещается выпас сельскохозяйственных животных в темное время суток, на полосах отвода дорог общего пользования, улицах, скверах, парках и площадях в пределах границ населённого пункта.

Владельцы обязаны встречать животных и пригонять их в своё подворье. Жителям города стоит помнить, что нарушение перечисленных требований влечёт за собой привлечение к административной ответственности.

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