Как сообщила газете «Ингушетия» представитель ингушского ОНФ Марина Вышегурова, на отсутствие транспортных услуг в восточной части города и проблемы передвижения указали жители второго микрорайона, обратившиеся в региональное отделение ОНФ. Выехав на место, активисты убедились в справедливости жалоб людей. Так, конечной остановкой маршрутного такси сейчас служит площадка вблизи ГОВД, а не остановочный павильон на пересечении улиц Джабагиева и Цечоева, расположенный дальше.

«В микрорайоне насчитывается более 20 улиц — это плотно заселенный жилой сектор, который, по сути, отрезан от остальной части города. Школьникам, возвращающимся с занятий домой, а также родителям, спешащим в вечернее время с работы, приходится самостоятельно проделывать пешим ходом немалый путь протяженностью в полтора километра, либо вызывать такси. Это отнимает время и силы людей, а также требует финансовых затрат», — рассказала сопредседатель регионального штаба ОНФ в Ингушетии Фатима Барханоева.

Во время мониторинга общественники также отметили частичное отсутствие тротуаров для пешеходов на указанном отрезке оживленной магистрали.

«Посетив социальные учреждения, к примеру, больницу или почтовое отделение, человеку приходится добираться до своего микрорайона (угол улиц Цечоева и Джабагиева) по проезжей части, подвергая себя риску. Водители ссылаются на документы 20-летней давности и не хотят возить их дальше. При этом многолетнее заселение этой части города не учитывается. Несмотря на то, что остановочный павильон располагается здесь только на одной стороне дороги, нанесена пешеходная разметка, участок оборудован дорожными знаками. Маршрутки могут спокойно доехать до этого фактического конечного пункта назначения и развернуться для высадки пассажиров», — прокомментировала Барханоева.

Свое видение в решении проблемы жителей и предложения общественники передали властям в письменном обращении.