Благоустройство

На пути обновления

Градоначальник Назрани услышал просьбу жителей

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В последние годы дорожная сеть культурной столицы Ингушетии — города Назрани постепенно подвергается качественному обновлению, уходят в прошлое грейдерные дороги, основные и наиболее загруженные автотранспортом улицы меняют свое покрытие на современный асфальтобетон.

Не удивительно, что все горожане хотят жить на таких улицах — чистых, ухоженных, не создающих неотвязную пыль, к которой, кажется, привыкли многие поколения наших горожан.

Современной желают видеть свою улицу и жители ул. Нальгиева, расположенной в Центральном административном округе. На протяжении долгого времени они обращаются к городским властям с просьбой заасфальтировать ее.

Кроме того, люди жалуются на отсутствие ливневой канализации, из-за чего грунтовую улицу размывает после осадков, здесь появляются лужи и колдобины, которые, понятное дело, не способствуют генерации положительных эмоций.

Откликнувшись на эти просьбы, с целью изучить ситуацию на месте градоначальник Назрани Урусхан Евлоев вместе с главой ЦМО Русланом Оздоевым и своими помощниками побывал здесь, встретился с жителями и поговорил с ними.

Глава города заверил людей, что вопрос асфальтирования улицы (к слову, ее протяженность составляет 670 м) вынесут на обсуждение депутатского корпуса города, и что будет проведена необходимая работа по обустройству ливневой канализации.

В свою очередь жители выразили благодарность Евлоеву за проявленное неравнодушие к их проблемам.

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