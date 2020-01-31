«Важно чтобы каждый сотрудник четко понимал свою работу, свои обязанности, умел общаться с жителями, выслушивать и помогать им в пределах своих полномочий. Поэтому важно обновлять состав и менять сферу деятельности», — рассуждает Евлоев после процедуры аттестации муниципальных служащих, проведенной им накануне.

В ходе проверки профессиональных и личностных качеств подчиненных мэр пообщался с каждым из них, отметив, что по итогам аттестации будет принято решение о соответствии того или иного чиновника занимаемой должности или, в случае необходимости, — предоставлении возможности повысить квалификацию.

Вообще, тема ограничения времени работы чиновников различного ранга на одном месте — не нова. Однако свежее дыхание ей придало недавнее послание Президента России Владимира Путина, озвучившего важное решение об ограничении сроков нахождения в должности главы государства.

Да, все мы люди, и ничто человеческое нам не чуждо. Любой чиновник, даже самого скромного уровня, не может жить в одиночестве: он живет среди людей. Постепенно налаживаются не только профессиональные, но и личные связи. Появляются хорошие знакомые, друзья. Чиновник часто даже не знает, как его личное знакомство повлияло на жизнь другого человека.

Лизоблюды, коих в любой конторе в избытке, замечают все. И помогут личному другу «самого» и по служебной лестнице продвинуться, и контракт выгодный получить. Истину о том, что чиновник на своем месте засиживаться не должен, хорошо знали ещё российские императоры.

Почему так тревожно в конторах при назначении нового начальника? Потому, что метла новая. Увидит ненужных — и «выметет». Или работать заставит. Более того, ломать сложившийся порядок будет, дергать подчиненных, строить свое видение работы. И продолжаться это будет годами, пока не сломается старая система. Пока «новый» не добьется улучшения работы вверенной ему конторы. Ещё некоторое время уйдет на «шлифовку» новой системы. А потом?

Дальше все. Застой. Идей новых нет. Система работает хорошо. Можно почивать на лаврах и получать заслуженные награды. Но время не стоит на месте. Условия работы быстро меняются. Нужно опять что-то ломать. А не хочется. Да и неизвестно, что строить взамен. И уходить не хочется. Такая вот чиновничья философия.