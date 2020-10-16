Благоустройство

Проблема решена просто

Градоначальник Назрани прислушался к рекомендациям пользователей соцсетей

0

Содержание социальных сетей является, пожалуй, главным индикатором зондирования настроения граждан. Не удивительно, что для самой «близкой» к народу власти — муниципальной — социальная атмосфера на местах является определяющим моментом оценки людьми их работы.

Градоначальник Назрани Урусхан Евлоев внимательно следит за тем, чтобы в этом направлении не было упущений, прислушиваясь к просьбам и пожеланиям жителей и гостей культурной столицы Ингушетии, которые они выражают в соцсетях.

Так, городские власти вняли критике пользователей (в основном — молодежи), считающих, что новые скамейки на центральной аллее Назрани слишком узкие. Проблему (к счастью, не острую) удалось устранить очень просто — установив сдвоенные скамейки.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Эксперты Общероссийского народного фронта указали на проблемы обеспечения школьников учебными пособиями
В Малгобекском районе прошло мероприятие к 115-летию со дня рождения Асият Тутаевой
Ингушские дзюдоисты выступят в Венгрии на международном турнире в составе сборной России
Ингушские юнармейцы совершили первый прыжок с парашютом с вышки
Для спортивного клуба «Сурхо» приобрели новый инвентарь
Водитель головного предприятия «Ингушавтотранс» показал лучший результат в конкурсе на знание ПДД
В Ингушетии успешно стартовал отопительный сезон
Лучшим работникам Минтруда Ингушетии вручили юбилейные медали
Дорожники обеспечат четырехполосное движение через реку Сунжа на федеральной трассе в Ингушетии
На нескольких улицах Малгобека заменили уличное освещение
В Ингушетии проведено более 95 тыс. скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию

Главное

Яндекс.Метрика

 