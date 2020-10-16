Градоначальник Назрани Урусхан Евлоев внимательно следит за тем, чтобы в этом направлении не было упущений, прислушиваясь к просьбам и пожеланиям жителей и гостей культурной столицы Ингушетии, которые они выражают в соцсетях.

Так, городские власти вняли критике пользователей (в основном — молодежи), считающих, что новые скамейки на центральной аллее Назрани слишком узкие. Проблему (к счастью, не острую) удалось устранить очень просто — установив сдвоенные скамейки.