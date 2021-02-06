К сожалению, развить эстетический облик населенного пункта мешают многие факторы, устранение которых откладывалось десятилетиями по разным причинам. Среди них, в частности, наличие в городе допотопной ливневой канализации.

Мы вплотную занялись данным вопросом и уже начали работы вдоль главной дорожной магистрали города — улицы Осканова, — поделился планами с газетой «Ингушетия» мэр Назрани Урусхан Евлоев. — В ближайшее время мы намерены благоустроить эту территорию, обновить «ливневку», создать здесь парковочные зоны. Это позволит не только создать привлекательный и красивый вид центральной части города, но и разгрузить автодорогу. Думаю, что уже к весне, какой то результат горожане и гости города увидят.

Добавим, что мэр Назрани, посетив данный участок вместе с руководителями некоторых отделов администрации и своими помощниками, оценил фронт работы. Первое поручение, которое он озвучил на месте — решить вопрос запуска электронных часов в центре кругового движения (на т. н. Оскановском кругу), которые давно перестали работать.