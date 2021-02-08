Поддержка инициатив
Градоначальник Назрани по достоинству оценил закон РФ о «народном бюджетировании»
В ходе совещания, прошедшего в администрации Назрани под председательством градоначальника Урусхана Евлоева, одним из главных вопросов повестки дня стало обсуждение федерального закона о так называемом «народном бюджетировании», который вступил в силу 1 января 2021 года.
Напомним, что закон, инициированный в Госдуме «Единой Россией» о так называемом инициативном, или народном, бюджетировании позволяет жителям регионов решать, куда направить средства местных бюджетов в первую очередь — на ремонт дорог, новую спортплощадку, реконструкцию двора или что-то другое. Кроме того, закон дал людям возможность предлагать властям собственные проекты для реализации за счет государственных средств.
Практика инициативного бюджетирования в той или иной степени применяется в регионах уже не первый год, она хорошо зарекомендовала себя. Однако на федеральном уровне «народные бюджеты» до сих пор не регулировались, каждый субъект устанавливал собственные правила.
В ходе совещания главы административных округов отчитались перед мэром о проведённой работе по анализу закона и представили свои предложения по его реализации. Так, ораторы рассказали о предложениях инициативных групп в округах города, которые и были представлены на рассмотрение на совещании.
Евлоев отметил важность реализации данного проекта на территории города с учетом соблюдения всех норм законодательства.