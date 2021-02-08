Напомним, что закон, инициированный в Госдуме «Единой Россией» о так называемом инициативном, или народном, бюджетировании позволяет жителям регионов решать, куда направить средства местных бюджетов в первую очередь — на ремонт дорог, новую спортплощадку, реконструкцию двора или что-то другое. Кроме того, закон дал людям возможность предлагать властям собственные проекты для реализации за счет государственных средств.

Практика инициативного бюджетирования в той или иной степени применяется в регионах уже не первый год, она хорошо зарекомендовала себя. Однако на федеральном уровне «народные бюджеты» до сих пор не регулировались, каждый субъект устанавливал собственные правила.

В ходе совещания главы административных округов отчитались перед мэром о проведённой работе по анализу закона и представили свои предложения по его реализации. Так, ораторы рассказали о предложениях инициативных групп в округах города, которые и были представлены на рассмотрение на совещании.

Евлоев отметил важность реализации данного проекта на территории города с учетом соблюдения всех норм законодательства.