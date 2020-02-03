Согласно проекту, на территории главного места отдыха горожан планируется построить ресторан, амфитеатр, лодочную станцию, домики для барбекю, пляжные террасы, фонтаны и многое другое. Дизайн-проект разработан при участии группы «Ярус», в которую входят члены Союза архитекторов, IT-менеджеры.

Отметим, что основу современного парка Сунжи формирует легенда о лебеде из кавказского эпоса. В основу концепции проекта вошли элементы нартского эпоса, являющегося духовной культурой народов Кавказа. Совмещая историю кавказских племён с местными сказаниями, сформировалась идеология, которая вошла в основу композиции, архетипов и смыслового наполнения территории. Основой благоустройства территории является создание кольцевого прогулочного маршрута вокруг пруда.

На данную тематическую ось нанизываются различные досуговые очаги, характерные для данного места, с учетом местного колорита, культуры и традиций. Формообразование архитектуры и брендирование берет начало от легенды о лебеде, формируя два ключевых образа: смотровая башня спасателей и центральная композиция «созвездие лебедя».

Все архетипы подчиняются данным визуальным доминантам, задавая дальнейший архитектурный код в подборе материалов, малых формах и брендах парка. На эти работы рассчитывают направить свыше 110 млн руб., среди которых как федеральные средства, так и инвестиционные. Срок реализации проекта, в случае победы, 2020-2021 гг.

Напомним, что в прошлом году Малгобек вошел в число победителей Всероссийского конкурса лучших проектов комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в номинации «Малые города с численностью населения от 20 тыс. до 50 тыс. человек включительно», а в 2018 году победу в конкурсе одержал Магас.

Целью конкурса является поддержка проектов по созданию привлекательных городских пространств, способствующих повышению качества жизни, привлечению в город посетителей, развитию индустрии услуг.

О конкурсе

Всероссийский конкурс создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях проводится по поручению Президента РФ Владимира Путина. Итоги первого из них были подведены в 2018 году, его победители получили 5 млрд рублей из федерального бюджета на реализацию лучших проектов благоустройства. В 2019 году средства распределены между 46 регионами, где будут реализованы 80 проектов.