Собравшиеся обсудили ряд текущих вопросов: это санитарное состояние города, предстоящий массовый субботник, проблемы водоснабжения в микрорайоне Юбилейный (так называемом 105-м массиве города), а также ямочный ремонт.

Выслушав отчеты подчиненных, Евлоев акцентировал внимание на теме чистоты в городе. Мэр поручил привести в порядок улицы, сделав упор на призыве людей к совести.

«Проведите беседы с индивидуальными предпринимателями малого и среднего бизнеса о необходимости содержания прилегающих территорий в надлежащем состоянии», — отметил в своей речи глава Назрани.

По итогам совещания решено провести массовый субботник с наступлением благоприятных погодных условий.