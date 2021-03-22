Благоустройство

С думой о чистоте в городе

Глава Назрани решил провести массовый субботник с наступлением теплых дней

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Градоначальник Назрани Урусхан Евлоев провел еженедельное совещание с главами административных округов, своими заместителями и начальниками отделов мэрии.

Собравшиеся обсудили ряд текущих вопросов: это санитарное состояние города, предстоящий массовый субботник, проблемы водоснабжения в микрорайоне Юбилейный (так называемом 105-м массиве города), а также ямочный ремонт.

Выслушав отчеты подчиненных, Евлоев акцентировал внимание на теме чистоты в городе. Мэр поручил привести в порядок улицы, сделав упор на призыве людей к совести.

«Проведите беседы с индивидуальными предпринимателями малого и среднего бизнеса о необходимости содержания прилегающих территорий в надлежащем состоянии», — отметил в своей речи глава Назрани.

По итогам совещания решено провести массовый субботник с наступлением благоприятных погодных условий.

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