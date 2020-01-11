Об этом сообщил исполняющий обязанности главы города Магомед-Башир Осканов на своей странице в соцсети «Инстаграм».

«Два дня, позавчера и вчера, благодаря предпринятым усилиям ситуацию удалось нормализовать — коммунальные отходы вывозились без участия регионального оператора по обращению с отходами, так как ООО «Экосистема» в очередной раз нарушила свои обязательства, и от услуг данной организации временно было решено отказаться», — отметил Осканов.

По словам руководителя муниципалитета, работы проводились силами местной управляющей компании при поддержке мэрии, с привлечением со стороны необходимой специализированной техники.

«Однако, на сегодня сложилась парадоксальная ситуация: собранный в Карабулаке мусор не принимается на Сунженском полигоне. Не знаем, кто дал соответствующее указание, но полигон находится в ведении «Экосистемы». Это означает, что до разрешения искусственно созданного кризиса, с вывозом мусора из Карабулака возможны перебои. Данный хозяйствующий субъект не только не выполняет принятые на себя обязательства, но и противодействует, когда власти города пытаются самостоятельно навести на территории муниципального образования санитарный порядок», — пишет он.

Он подчеркнул, что для муниципальных властей важно, чтобы город был чистым. Осканов призывал администрацию ООО «Экосистема» отказаться от контрпродуктивной работы, действовать в рамках действующего законодательства (не нарушая часть 1-ю статьи 10-й закона о защите конкуренции) и здравого смысла.

Кроме того, Осканов обратился к горожанам с просьбой оказывать помощь в наведении порядка упомянутом направлении.

«В этой борьбе одних наших усилий недостаточно, нужна поддержка самих людей, общественности, всех неравнодушных к родному Карабулаку. Просим сообщать Вас о мусорных навалах, скоплениях строительных отходов, несанкционированных свалках на территории города, чтобы мы могли оперативно отреагировать. Только совместными силами можно побороть это зло, не оставайтесь безучастными», — призвал руководитель мэрии.

По его информации, проводится замена старых баков на более современные с увеличенной емкостью, устанавливаются мусорные контейнеры там, где в этом есть необходимость, реформируется система вывоза отходов как от многоквартирных домов, так и с частного сектора, выявляем мусорящих граждан и привлекаем их к предусмотренным штрафным санкциям.

«Если Вы обнаружили в городе мусорную точку, просьба сообщить об этом по следующим номерам телефонов: 8-828-743-09-72, 8-873-444-45-14. Это будет Ваш вклад в благое дело. Тех, кто оставляет коммунальные и строительные отходы в неположенных местах, замусоривает городские улицы, призываем отказаться от дурной привычки, проявить благоразумие, это правонарушение, за которое всё равно придётся держать ответ не в этом, так на том свете», — пишет глава муниципального образования.

Ранее власти Карабулака раскритиковали работу «Экосистемы» по вывозу мусора в городе.

Как отмечал Осканов, переполненные мусорные баки на территории многоквартирных домов в Карабулаке свидетельствуют о нарушении компанией «Экосистема» взятых на себя обязательств по вывозу твердых коммунальных отходов,

«В интернете появились фотоснимки мусорных баков, переполненных бытовыми отходами. Данная контейнерная площадка расположена на улице Осканова возле одного из многоквартирных домов. Налицо грубое нарушение компанией «Экосистема» взятых на себя обязательств», — заявил Осканов.

По его словам, на протяжении двух последних месяцев муниципальные власти активизировали усилия по улучшению санитарного состояния города. Есть зримые позитивные изменения в этом направлении, которые необходимо закрепить.

«Однако, как мы видим, в общественном восприятии указанные результаты нивелируются провалами работы со стороны, уполномоченной на вывоз твердых коммунальных отходов организации. Именно из-за того, что региональный оператор ООО «Экосистема» не обслуживает частный сектор, жителям приходится ставить мусорные пакеты на центральных улицах города, что не соответствует ни санитарным нормам, ни городскому порядку», — пояснял руководитель муниципалитета.