— Несмотря на то что Назрань, в принципе, не подвержена риску возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с подтоплением, тем не менее, здесь возможны паводки после ливней в весенне-летний период, — рассказал газете «Ингушетия» начальник отдела ГО и ЧС администрации г. Назрань Багаудин Мальсагов. — Периодически случаются затопления на многих улицах города таких, как Нальгиева, Казбеги, Сулейменова, Гейрбек-Хаджи, Осканова, Московская, Насыр-Кортская, Базоркина и т. д. Был озвучен ряд предложений во избежание потенциальных угроз с обоснованием и расчетами. Здесь же поднималась проблема отсутствия охраны на объектах водоснабжения, в том числе и скважинах. С этой проблемой решено обратиться к Главе Ингушетии.

По словам собеседника, озабоченность у собравшихся вызвала и актуальная по-прежнему проблема поджога сухой травы. На заседании подчеркивалось, что минимизировать ее возможно только усилением агитационной работы среди населения, в том числе посредством разъяснительных бесед в мечетях. Кроме того, определен порядок сжигания сухой растительности.

Жаркая дискуссия разгорелась по вопросу пожарных гидрантов. Работоспособность этих устройств, как отмечалось, зависит от многих факторов, в том числе — четкого разграничения функций собственников и балансодержателей. Говорилось, что многие гидранты и пожарные краны в многоквартирных домах установлены с нарушением ГОСТа, не работает пожарная сигнализация и т. д. Отмечалось, что подобная халатность в обеспечении пожарной безопасности связана с тем, что при разработке проектно-сметной документации и вводе объектов в строй не участвуют представители надзорных органов МЧС. Выходом из этой сложной ситуации, как было сказано, может стать соглашение между муниципалитетом, региональным Минстроем и надзорными органами МЧС по выдаче заключения рекомендательного характера о соответствии или несоответствии пожарной безопасности нового объекта при вводе его в эксплуатацию.

По итогам заседания было принято еще несколько решений.