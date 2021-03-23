Упреждая несчастья
Члены городской комиссии Назрани по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности решали, как упредить возможные беды
В администрации Назрани под председательством заместителя мэра Мусы Харсиева прошло заседание комиссии по ЧС и пожарной безопасности города. На встрече присутствовали заместитель начальника ГУ МЧС России по Ингушетии полковник Саварбек Даурбеков, помощник прокурора Назрани Борг Беков, другие приглашенные. Собравшиеся обсудили несколько вопросов. Это предотвращение возможных паводков в весенне-летний период, запрет сжигания стерни и других остатков растениеводства, приведение пожарных гидрантов города в рабочее состояние и т. д.
— Несмотря на то что Назрань, в принципе, не подвержена риску возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с подтоплением, тем не менее, здесь возможны паводки после ливней в весенне-летний период, — рассказал газете «Ингушетия» начальник отдела ГО и ЧС администрации г. Назрань Багаудин Мальсагов. — Периодически случаются затопления на многих улицах города таких, как Нальгиева, Казбеги, Сулейменова, Гейрбек-Хаджи, Осканова, Московская, Насыр-Кортская, Базоркина и т. д. Был озвучен ряд предложений во избежание потенциальных угроз с обоснованием и расчетами. Здесь же поднималась проблема отсутствия охраны на объектах водоснабжения, в том числе и скважинах. С этой проблемой решено обратиться к Главе Ингушетии.
По словам собеседника, озабоченность у собравшихся вызвала и актуальная по-прежнему проблема поджога сухой травы. На заседании подчеркивалось, что минимизировать ее возможно только усилением агитационной работы среди населения, в том числе посредством разъяснительных бесед в мечетях. Кроме того, определен порядок сжигания сухой растительности.
Жаркая дискуссия разгорелась по вопросу пожарных гидрантов. Работоспособность этих устройств, как отмечалось, зависит от многих факторов, в том числе — четкого разграничения функций собственников и балансодержателей. Говорилось, что многие гидранты и пожарные краны в многоквартирных домах установлены с нарушением ГОСТа, не работает пожарная сигнализация и т. д. Отмечалось, что подобная халатность в обеспечении пожарной безопасности связана с тем, что при разработке проектно-сметной документации и вводе объектов в строй не участвуют представители надзорных органов МЧС. Выходом из этой сложной ситуации, как было сказано, может стать соглашение между муниципалитетом, региональным Минстроем и надзорными органами МЧС по выдаче заключения рекомендательного характера о соответствии или несоответствии пожарной безопасности нового объекта при вводе его в эксплуатацию.
По итогам заседания было принято еще несколько решений.