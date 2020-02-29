«Хочется», но не «можется»

Безалаберность или неуважительное отношение к чужому труду?..

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Первые многоквартирные дома в Ингушетии (до раздела ЧИАССР) появились, как известно, в начале 60-х годов прошлого столетия. Строили их, в основном, для работников двух градообразующих предприятий Назрани —завода «Электроинструмент» и трикотажной фабрики, для чего протянули газопровод из Моздока, пробурили водозаборы, построили очистные сооружения в Альтиево.

Жилье, без особых архитектурных изысков и эстетической притязательности не только выполняло свою функцию, обеспечения крыши над головой специалистов (их не только подготавливали — они у нас были) двух предприятий, но и стало настоящим спасением для возвращающихся из сталинской ссылки людей. Самое удивительное, что эти «хрущевки» (за небольшим исключением вконец обветшавших и, снесенных) до сих пор, верой и правдой служат своим хозяевам, хоть и отжили свой, отмеренный проектировщиками век. Умели, значит, строить!

А что сегодня? Сегодня, Назрань, в большинстве своем, буквально напичкали «многоэтажками», слепленными из дешевых, недолговечных материалов. Горе-архитекторов и проектировщиков — пруд пруди и все сплошь с дипломами. Да и, особого напряжения ума для верстки проектно-сметной документации нынче не требуется: все за вас сварганит компьютерная программа: стоит лишь «забить» нужные данные. Однако, это полбеды.

В те, стародавние времена жильцы квартир были уверены, что любые их коммунальные проблемы решит местная власть, будь то, забитая канализация, протечка воды и т. п. Сейчас же ( с принятием закона «О местном самоуправлении») — все сами себе хозяева. Жителям многоквартирных домов говорят: «создавайте себе ТСЖ (товарищества собственников жилья) и управляющие компании, и живите, как хотите». Жить то, «как хочется» — всем нравится. Беда еще в том, что не всегда наше «хочется» совпадает с нашим «можется». Потому как, каждому по-своему «хочется». Например, кому то лень вынести мусор из квартиры и, он его бросает в унитаз. Или, кто то не желает платить за общедомовые проблемы, потому что «он платит, а сосед N плевать хотел на всех». В итоге — бескультурье одного жильца, оборачивается головной болью для всех жильцов многоквартирного дома, заставляя всех брать плохой «пример с N».

На днях, коммунальщики Назрани очищали от мусора один из канализационных колодцев в Московском микрорайоне города, освобождая «русло», завязанное на несколько многоквартирных домов. Обычная, вроде бы работа для трудяг из ЖКХ. Необычно только то, что среди этого мусора обнаружилось. Даже в чадящей грязи эти предметы можно «идентифицировать». Скажете, стыдно стало кому то? Не думаю. Стыдно было бы нашим предкам, которые ценили то, что им досталось после депортации.

 

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