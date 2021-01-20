Механизм реализации данной программы заключается в предоставлении субсидий бюджетам муниципалитетов на строительство, капитальный ремонт объектов социальной и культурной сферы, приобретение транспортных средств и оборудования для обеспечения функционирования существующих или эксплуатации объектов, создаваемых в рамках проектов, развитие питьевого и технического водоснабжения и водоотведения, развитие энергообеспечения, развитие телекоммуникаций и т. д.

По информации пресс-службы администрации Сунженского района, проект госпрограммы включает в себя три основных направления: ведомственные целевые программы «Аналитическое, нормативное, методическое обеспечение комплексного развития сельских территорий» и «Федеральные мероприятия по комплексному развитию сельских территории», а также ведомственный проект «Современный облик сельских территорий». Их реализация направлена на повышение занятости и благосостояния сельского населения, формирование комфортных и благоприятных условий проживания, а также обеспечение транспортной доступности, развитие телекоммуникационной, инженерной и социальной инфраструктуры села.

В ходе прошедших публичных слушаний по плану проектирования и реализации проектов по комплексному развитию сельских территорий в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» на 2021-2022 гг. по с. п. Берд-Юрт Сунженского района утвержден перечень отобранных к реализации проектов:

— строительство общеобразовательной школы на 250 посадочных мест;

— строительство дошкольного учреждения на 100 мест;

— строительство ФОК — 7282 кв. м;

— строительство здания МФЦ — 3000 кв. м;

— реконструкция здания ФАП;

— реконструкция сетей водоснабжения — 3878 кв. м;

— ремонт ЛЭП.

Участники слушаний единогласно проголосовали за подачу заявок на реализацию вошедших в перечень проектов.

Берд-Юрт — одно из самых молодых сел Ингушетии. Датой основания этого населенного пункта принято считать 24 апреля 1999 года, когда первым президентом республики Русланом Аушевым был подписан указ о закладке новой территориальной единицы.

Предназначен этот населенный пункт был, в основном, для проживания вынужденных переселенцев, лишившихся крова в Чечне и пожелавших остаться в Ингушетии. Для них на новой территории были выделены земельные участки.

Берд-Юрт, расположенный между рекой Ассой и селением Чемульга, представляет собой весьма небольшой населенный пункт. Вольготно расположившись на стыке равнины и предгорья, это село утопает в зелени и благоухает. Лес, в буквальном смысле этого слова, обнимает это село со всех сторон, а с севера его омывает знаменитая река Асса.