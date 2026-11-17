Будущее учреждение расположится в здании, ранее принадлежавшем университетскому комплексу, займет площадь более 2,1 тысячи квадратных метров. В центре будет создана полноценная инфраструктура для всестороннего развития молодежи: здесь найдутся помещения как для интеллектуальных, так и для физических занятий, также для технической подготовки и организации мероприятий военно-патриотической направленности.

Среди ключевых объектов центра: кабинет «Академия полетов», современный электронный тир, просторный спортивный зал, актовый зал, рассчитанный на 120 посетителей, и многофункциональный зал, способный принять до 160 человек.

Особое внимание в центре будет уделено историческому наследию республики. В мини-музее «Малгобекская битва» посетители смогут ознакомиться с уникальными материалами, посвященными подвигам защитников города воинской славы, сыгравшего важную роль в исходе Великой Отечественной войны.

Целевой аудиторией центра станут молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет: школьники, студенты, представители патриотических и общественных организаций. Для них будут доступны разнообразные образовательные программы, спортивные занятия и возможности для общения и самореализации.

«Не случайно центр носит имя нашего земляка Суламбека Осканова. За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, Суламбеку Сусаркуловичу Указом Президента России было присвоено звание Героя Российской Федерации. Уверен, что молодое поколение должно знать историю таких людей и помнить их заслуги. Кроме того, совместно с Министерством обороны России прорабатываем возможность создания на территории центра парка военной техники», — отметил руководитель субъекта Махмуд-Али Калиматов.

Инициатива реализуется в рамках федеральной программы «Регион для молодых», которая является частью национального проекта «Молодежь и дети».

В марте этого года республика получила финансирование в размере 200 млн рублей на развитие четырех молодежных пространств, включая центр в Сунже, многофункциональный молодежный центр в Назрани, Дом горского гостеприимства в Джейрахском районе и парк ремесел в административном округе Гамурзиевский Назрани.