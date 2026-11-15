Мобильный парк «Россия — моя история» завершает работу в Ингушетии 

Хусейн Плиев
Фото:
пресс-служба Главы и правительства Ингушетии/архив

Мобильный исторический парк «Россия — моя история», открытие которого состоялось 26 октября на площади Алания в Магасе, завершает работу сегодня, 15 ноября. В правительстве региона пригласили жителей и гостей республики воспользоваться возможностью посетить экспозицию, сообщает газета «Ингушетия». 

Проект впервые представлен в регионе: он объединяет мультимедийные технологии, исторические материалы и интерактивные образовательные форматы и рассчитан на посетителей всех возрастов. Особый интерес экспозиция вызывает у школьников, студентов и семей с детьми. 

В парке действуют четыре тематических раздела: «Наука и космос», «Медицина», «Изобретения» и «Культура». Каждый из них знакомит с ключевыми достижениями отечественной науки, культуры и техники, также с выдающимися соотечественниками, внесшими значительный вклад в развитие страны. 

Отдельное место отведено истории и культурному наследию Ингушетии: посетители могут больше узнать о традициях, исторических событиях и выдающихся представителях ингушского народа. 

Парк работает на центральной площади столицы республики с 10 до 18 часов, вход свободный.

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