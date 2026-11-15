Проект впервые представлен в регионе: он объединяет мультимедийные технологии, исторические материалы и интерактивные образовательные форматы и рассчитан на посетителей всех возрастов. Особый интерес экспозиция вызывает у школьников, студентов и семей с детьми.

В парке действуют четыре тематических раздела: «Наука и космос», «Медицина», «Изобретения» и «Культура». Каждый из них знакомит с ключевыми достижениями отечественной науки, культуры и техники, также с выдающимися соотечественниками, внесшими значительный вклад в развитие страны.

Отдельное место отведено истории и культурному наследию Ингушетии: посетители могут больше узнать о традициях, исторических событиях и выдающихся представителях ингушского народа.

Парк работает на центральной площади столицы республики с 10 до 18 часов, вход свободный.