Мероприятия прошли в рамках всероссийского фестиваля «Россия — моя история. Единство», сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе Главы и правительства республики.

Одним из ключевых событий праздника стал мастер-класс «Ценности, которые нас объединяют». Участники создавали коллажи-открытки, объединяя традиционные российские духовно-нравственные ценности с образами культуры, традиций и природы Ингушетии. Для занятия команда мобильных парков подготовила иллюстративные материалы с региональными сюжетами, предварительно согласованные со специалистами региона.

Праздничную программу дополнили мастер-классы по росписи декоративных заготовок «Лошадка» и «Ковер Ингушетии». Гости познакомились с национальными мотивами и создали собственные сувениры. Посетители праздника также увидели мультимедийную экспозицию мобильного парка, посвященную выдающимся соотечественникам, чьи идеи, открытия и достижения внесли значительный вклад в развитие России и мира.

Во время экскурсий гости узнали об истории выдающихся открытий, посмотрели фильм «Россия, устремленная в будущее», а в интерактивном турнире «Река времени» проверили знания об истории Ингушетии.

«День народного единства для нашей сети исторических парков имеет особое значение. Ведь сама идея проекта „Россия — моя история“ заключается в том, чтобы показать историю нашей страны во всем ее многообразии, через судьбы людей, события, культуру и традиции народов России. Ежегодно мы объединяем парки общей праздничной программой, проводим фестивали, выставки и просветительские мероприятия. Для нас это возможность еще раз напомнить, что при всем многообразии регионов, культур и традиций нас объединяет общая история, которую важно знать, сохранять и передавать следующим поколениям», — отметил управляющий директор Фонда гуманитарных проектов Иван Есин.

Напомним, республика впервые принимает мобильный парк «Россия — моя история», открывшийся в Магасе 26 октября. Особенностью его работы стала региональная программа, подготовленная совместно с региональным комитетом по делам молодежи. Она включает викторины об истории края, его символах и традициях, а также материалы о выдающихся земляках — писателе Идрисе Базоркине и Герое России Суламбеке Осканове.

Праздник в Магасе стал частью масштабного фестиваля «Россия — моя история. Единство», объединившего исторические парки в разных регионах страны. В этом году в рамках фестиваля подготовлено более 100 мероприятий, включая исторические игры, экскурсии, выставки, кинопоказы и творческие мастер-классы.

Мобильные парки «Россия — моя история» созданы Фондом гуманитарных проектов при поддержке Министерства просвещения страны.

Мобильный парк продолжит работу в Магасе на площади Алания до 15 ноября включительно. Экспозиция открыта ежедневно с 10 до 18 часов. Вход свободный.